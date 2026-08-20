VÍDEO: ônibus pega fogo na Avenida Tancredo Neves e trava trânsito em Salvador

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Um ônibus pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 20, após uma pane elétrica, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o veículo pertence à linha 1671 – BRT Hiper x Paripe (Cocisa).

Segundo informações preliminares, cerca de 10 passageiros desembarcaram do veículo antes que as chamas se espalhassem. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas, que já foram debeladas. Segundo a guarnição, não há registro de feridos.

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O fogo também atingiu a fiação próxima ao local. Em nota enviada ao portal A TARDE, a Neoenergia Coelba informou que profissionais da companhia realizam uma inspeção em todo o circuito. O fornecimento de energia elétrica na localidade não foi afetado.

O incidente provocou a retenção do trânsito na região. Equipes da Transalvador se deslocam para o local para atuar na organização do tráfego.

Equipes da Semob e da Polícia Militar também acompanharam a ocorrência.

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