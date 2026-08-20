MOBILIDADE
VLT muda trânsito em Pirajá, Paripe e Águas Claras; veja desvios
Intervenções ocorrem das 22h às 4h entre 19 de agosto e 1º de setembro
Motoristas que circularem pela região de Pirajá, Paripe e Águas Claras, em Salvador, devem ficar atentos a alterações temporárias no trânsito entre esta quarta-feira, 19, e 1º de setembro.
As mudanças ocorrem por causa das obras do VLT de Salvador e incluem desvios noturnos, das 22h às 4h, para a execução de serviços no viaduto em construção sobre a BR-324.
De acordo com informações da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as intervenções são necessárias para a colocação de pré-lajes no viaduto.
Durante os serviços, os motoristas deverão seguir as rotas alternativas indicadas pela sinalização instalada no local.
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Onde haverá alterações?
As intervenções ocorrerão nas proximidades do Sistema Metroviário, nas regiões de Pirajá, Paripe e Águas Claras.
A previsão é de que os desvios sejam encerrados até as 5h de 2 de setembro, quando o trânsito deverá ser normalizado no trecho.