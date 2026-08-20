VLT muda trânsito em Pirajá, Paripe e Águas Claras; veja desvios

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Motoristas que circularem pela região de Pirajá, Paripe e Águas Claras, em Salvador, devem ficar atentos a alterações temporárias no trânsito entre esta quarta-feira, 19, e 1º de setembro.

As mudanças ocorrem por causa das obras do VLT de Salvador e incluem desvios noturnos, das 22h às 4h, para a execução de serviços no viaduto em construção sobre a BR-324.

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De acordo com informações da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), as intervenções são necessárias para a colocação de pré-lajes no viaduto.

Durante os serviços, os motoristas deverão seguir as rotas alternativas indicadas pela sinalização instalada no local.

Onde haverá alterações?

As intervenções ocorrerão nas proximidades do Sistema Metroviário, nas regiões de Pirajá, Paripe e Águas Claras.

A previsão é de que os desvios sejam encerrados até as 5h de 2 de setembro, quando o trânsito deverá ser normalizado no trecho.