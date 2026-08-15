VLT de R$ 5 bilhões retoma potencial econômico do Subúrbio Ferroviário

Siga o A TARDE no Google

O VLT começa a fazer parte da rotina e da paisagem do Subúrbio de Salvador, ainda mais com as obras avançando e parte do sistema já em funcionamento, transportando passageiros.

O modal, por si só, representa um investimento de R$ 5 bilhões e já traz uma nova dinâmica para a região, que foi possível devido à parceria entre os governos federal e estadual para viabilizar o investimento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Retomada de potencial econômico

A expectativa é a de que a transformação em curso recupere um potencial econômico que ficou por muito tempo sem atenção.

“Nós viveremos aqui um novo ciclo, uma retomada do que nunca deveria ter sido interrompido dessa região como espaço de turismo, de gastronomia, de empreendedorismo e de lazer. Um lugar privilegiado para se viver”, afirmou o candidato ao Senado nas eleições deste ano, Rui Costa (PT).

Ele participou, na noite de sexta-feira, 14, de reunião com lideranças das zonais do PT do Subúrbio, realizada no bairro de Periperi.

VLT de Salvador: licitação é adiada e expansão até metrô fica para depois das eleições

A licitação para implantar um novo trecho do VLT de Salvador e Região Metropolitana, que vai ligar a Parada Santa Luzia, no Lobato, à Estação Retiro do metrô, teve a abertura das propostas adiada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

A sessão, marcada inicialmente para 11 de agosto de 2026, foi remarcada para 8 de outubro, às 9h.

Segundo comunicado da CTB, o adiamento ocorreu após a atualização do edital e dos anexos da licitação. A companhia, no entanto, não informou quais alterações foram realizadas nos documentos do processo.

VLT de Salvador - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A TARDE

Qual é o percurso do novo trecho do VLT?

O trecho incluído nesta licitação prevê a ligação entre a Parada Santa Luzia, na região do Lobato/Baixa do Fiscal, e a Estação Retiro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

Atualmente, o VLT opera em fase assistida em um trecho entre a Calçada e Santa Luzia, com viagens gratuitas em períodos determinados pelo governo estadual.

Projeto do VLT

O projeto completo do VLT de Salvador e Região Metropolitana prevê uma rede com cerca de 43 quilômetros de extensão e 50 paradas, com a substituição gradual do antigo sistema ferroviário do Subúrbio.