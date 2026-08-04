VLT de Salvador: licitação é adiada e expansão até metrô fica para depois das eleições

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A licitação para ampliar o sistema do VLT de Salvador e Região Metropolitana, de Santa Luzia, situada no bairro do Lobato, a Estação Retiro, teve a abertura das propostas adiada pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB). A sessão, que estava prevista para 11 de agosto de 2026, foi remarcada para 8 de outubro, às 9h.

Na prática, a mudança altera o cronograma para escolha da empresa responsável pela nova etapa do projeto, que prevê a implantação de um trecho de 3,75 quilômetros com integração ao metrô de Salvador.

Segundo comunicado da CTB, o adiamento ocorreu após a atualização do edital e dos anexos da licitação. A companhia, no entanto, não informou quais alterações foram realizadas nos documentos do processo.

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Entenda: qual é o percurso do novo trecho?

O trecho incluído nesta licitação prevê a ligação entre a Parada Santa Luzia, na região do Lobato/Baixa do Fiscal, e a Estação Retiro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

A expansão permitirá a conexão entre o VLT e o metrô, ampliando as opções de deslocamento para moradores do Subúrbio Ferroviário e de regiões próximas.

Atualmente, o VLT opera em fase assistida em um trecho entre a Calçada e Santa Luzia, com viagens gratuitas em períodos determinados pelo governo estadual.

O que será feito nesta etapa do VLT?

A empresa vencedora da licitação ficará responsável por:

desenvolver os projetos básico e executivo;

executar as obras de infraestrutura;

implantar os sistemas necessários para o funcionamento do VLT;

fornecer e instalar equipamentos;

realizar testes e o comissionamento antes do início da operação.

Adiamento muda previsão para início das obras

Com a nova data da licitação, a definição da empresa responsável pela execução do novo trecho deve ocorrer somente após outubro.

Após a abertura das propostas, ainda serão necessárias etapas como análise da documentação, julgamento, homologação e assinatura do contrato.

Somente depois desse processo poderá ser emitida a ordem de serviço para início das obras.

Como acompanhar a licitação?

O edital atualizado pode ser consultado no site oficial da CTB ou presencialmente na sede da companhia, localizada no Largo da Calçada.

Informações adicionais também podem ser obtidas junto à Comissão Especial de Licitação.

Projeto do VLT

O projeto completo do VLT de Salvador e Região Metropolitana prevê uma rede com cerca de 43 quilômetros de extensão e 50 paradas, com a substituição gradual do antigo sistema ferroviário do Subúrbio.