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MOBILIDADE

Novo presidente da CTB assume comando de projetos do VLT e metrô

Governador nomeou Alan Rodrigues de Oliveira após saída de Eracy Lafuente

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Novo presidente da CTB
Novo presidente da CTB - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) nomeou no último sábado, 1º, Alan Rodrigues de Oliveira como novo diretor-presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB). A mudança ocorre após a saída de Eracy Lafuente, que deixou o comando da estatal para assumir a Casa Civil do governo da Bahia.

Ex-diretor de Obras da CTB, Alan Rodrigues será responsável por dar continuidade aos principais projetos de mobilidade conduzidos pelo governo estadual, incluindo ações ligadas ao transporte de massa e à expansão ferroviária.

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A CTB integra a estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e é responsável pela gestão e fiscalização de sistemas como o Metrô de Salvador e Lauro de Freitas, além de projetos como o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Por que Eracy saiu da CTB?

Eracy Lafuente deixou a presidência da CTB para assumir a Casa Civil do governo. A mudança foi anunciada por Jerônimo Rodrigues como parte de uma reorganização administrativa.

Jerônimo Rodrigues e Eracy Lafuente
Jerônimo Rodrigues e Eracy Lafuente - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

O cargo na Casa Civil vinha sendo ocupado de forma interina por Carlos Palma de Mello desde o primeiro semestre, após a saída do deputado federal Afonso Florence.

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Gestão

Eracy Lafuente chegou à CTB em 2022 como diretor de Obras, função em que passou a coordenar empreendimentos considerados estratégicos para a mobilidade urbana da Bahia.

Em agosto de 2025, assumiu a presidência da companhia e passou a comandar as obras do VLT, principal projeto de infraestrutura de mobilidade do governo Jerônimo.

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Alan Rodrigues de Oliveira CTB Eracy Lafuente jerônimo VLT

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