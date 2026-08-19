VLT de Salvador ganha nova área para expansão de obras na Calçada

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

As obras para a implantação do Lote 01 do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador, que liga a Calçada à Ilha de São João, avançaram na capital baiana.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), por meio da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), publicou nesta quarta-feira, 19, um decreto que autoriza a desapropriação de uma área de 11.207,96 m² na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, na Calçada, que será destinada às obras do trecho.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, o decreto permite que o Estado avance na liberação das áreas necessárias para a implantação do projeto.

O processo poderá ocorrer pela via administrativa ou judicial, inclusive com pedido de imissão na posse em caráter de urgência, caso seja necessário. Os proprietários ou responsáveis pelos imóveis atingidos deverão ser indenizados.

Entenda o que compreende o Lote 01 do VLT de Salvador

Trecho principal : liga a Calçada à Ilha de São João e passa por pontos como a Ponte São João, entre Lobato e Plataforma.

: liga a Calçada à Ilha de São João e passa por pontos como a Ponte São João, entre Lobato e Plataforma. Trecho Calçada-Comércio : tem 3,58 quilômetros de extensão e seis paradas.

: tem 3,58 quilômetros de extensão e seis paradas. Estrutura : o projeto prevê duas vias, sistema de energia elétrica para os trens, subestações de energia e mantas para reduzir a vibração causada pela circulação dos veículos.

O trecho principal, entre a Calçada e a Ilha de São João, ultrapassa 64% de conclusão, enquanto o ramal Calçada-Comércio registra cerca de 7%.

VLT já está em operação de testes

As viagens experimentais e a operação assistida do VLT de Salvador ocorrem no trecho de quatro quilômetros entre a Estação Calçada e o Lobato, com acesso gratuito para a população.

Os testes estendidos e as viagens inaugurais alcançam pontos tradicionais da Cidade Baixa e do Subúrbio Ferroviário.

Horário : de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com extensão quinzenal aos sábados.

: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, com extensão quinzenal aos sábados. Capacidade : trens com limite de até 400 passageiros por viagem.

Operação assistida do VLT - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

Trânsito

As intervenções para a implantação do VLT provocam bloqueios e desvios na região da Calçada e arredores.

A principal intervenção em vigor afeta o Largo da Calçada, que está com bloqueio total no sentido Comércio.