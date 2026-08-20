Teatro lança programação especial e gratuita para o Dia do Folclore

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O Teatro E² celebra o Dia do Folclore no próximo sábado, 22, a partir das 19h, Subúrbio Ferroviário de Salvador. O grande destaque da noite é a apresentação da peça “Lendas Brasileiras”, encenada pelo elenco infantojuvenil do grupo com texto e direção de Elizete Cardoso.

Além da encenação teatral, a programação da noite integra múltiplas linguagens artísticas desenvolvidas no território. O público acompanhará as mostras coreográficas do Grupo de Dança E², apresentação do Coral E² entoando clássicos do cancioneiro infantil, e uma participação musical especial da cantora Lilian Ropis.

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O que esperar de “Lendas Brasileiras”

O espetáculo “Lendas Brasileiras”, originalmente montado em 2008, ganha uma remontagem que resgata mitos, cantigas de roda, adivinhas, trava-línguas e parlendas do imaginário nacional.

No palco, figuras emblemáticas como o Saci-Pererê, o Curupira protetor das matas, a mística Iara, o Bumba-Meu-Boi e o Lobisomem entrelaçam-se em situações cômicas, lúdicas e reflexivas.

A montagem aborda temas como preservação ambiental, tradição oral e as heranças culturais dos povos originários do Brasil, aproximando públicos de diferentes idades da diversidade e da riqueza do folclore nacional.

A iniciativa faz parte do projeto “E² – Elevando potências, cultura, periferia e arte-educação”, que promove ações de formação artística, fortalecimento da cidadania e transformação social no Alto do Cabrito e em outras áreas do Subúrbio Ferroviário. A atividade é gratuita e aberta à comunidade.

Serviço

O que: Programação especial do Dia do Folclore do projeto “E² - Elevando potências, cultura, periferia e arte-educação”

Dia: 22 de agosto

22 de agosto Horário: Às 19h00

Às 19h00 Local: Teatro E² (Rua Adilson Leite, nº 39-E, Alto do Cabrito – Subúrbio Ferroviário de Salvador, Salvador - BA)

Teatro E² (Rua Adilson Leite, nº 39-E, Alto do Cabrito – Subúrbio Ferroviário de Salvador, Salvador - BA) Ingressos: A entrada é gratuita

A entrada é gratuita Classificação: Livre

Este projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Bahia e conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) via PNAB, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

