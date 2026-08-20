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CONFUSÃO NA UFBA

Diego Castro enfrenta pedido de cassação após caso de agressão na UFBA

Hilton Coelho protocolou representação no Conselho de Ética da Alba e aponta quebra de decoro

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Diego Castro e equipe se envolveram em tumulto na UFBA
Diego Castro e equipe se envolveram em tumulto na UFBA - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) protocolou uma representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pedindo a cassação do mandato do deputado Diego Castro (PL). O requerimento ocorreu após o parlamentar se envolver em um caso de agressão a um estudante da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nesta quinta-feira, 20.

Segundo a representação, Diego Castro, acompanhado de sua equipe de segurança, teria protagonizado uma ação marcada por intimidação e agressões contra estudantes e integrantes da comunidade acadêmica. O documento relata ainda a agressão física ao estudante Tobias Muniz e ameaças e desrespeito ao diretor da Facom, professor Washington Souza Filho.

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Em nota, a UFBA informou que acionou a Polícia Federal para adotar um protocolo de prevenção, principalmente, durante o período eleitoral. Tanto o estudante Tobias quanto Diego Castro abriram um boletim de ocorrência após o episódio.

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Quebra de decoro

Hilton sustenta que as condutas relatadas configuram quebra de decoro parlamentar e pede a abertura de processo disciplinar, com a coleta das imagens das câmeras de segurança, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos das vítimas e testemunhas.

“A imunidade parlamentar não pode ser utilizada como autorização para violência e intimidação dentro de uma universidade pública. Se as condutas forem confirmadas, estamos diante de uma grave quebra de decoro parlamentar, que exige responsabilização”, afirmou Hilton.

Ao final da representação, o deputado pede que, após a instrução do processo, seja aplicada a penalidade de perda do mandato por quebra de decoro parlamentar, conforme previsto nas normas da Assembleia.

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Tags

bolsonarista Diego Castro Facom UFBA

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