Wagner recebe doação de mais de R$ 500 mil de suplente

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O senador e candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) recebeu uma doação de R$ 533 mil de seu primeiro suplente na chapa, o ex-prefeito de Salvador e ex-vereador, Edvaldo Brito (PSD).

O aporte foi feito na última segunda-feira (18), por meio de uma única transferência bancária. Wagner já havia recebido R$ 50 mil do diretório estadual do PT, e até o momento é o candidato ao Senado com maior quantia recebida, totalizando R$ 583 mil. O limite legal de gastos dos candidatos ao Senado na Bahia é de R$ 5,3 milhões.

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Patrimônio

Em sua declaração de bens, Edvaldo Brito afirmou ter um patrimônio de R$ 12,5 milhões. Já Wagner declarou possuir patrimônio de R$ 24.522.355,65.