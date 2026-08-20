ACM Neto promete supersecretaria e defende voto 'Lula-Neto'

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), foi o último entrevistado, nesta quinta-feira, 20, da série de sabatinas promovida pelo Grupo A TARDE, com os candidatos ao Senado Federal e, na sequência, com os postulantes ao Palácio de Ondina.

Ao longo do programa, confrontado sobre as alianças locais e a dinâmica nacional da disputa, o ex-prefeito de Salvador comentou o fenômeno do duplo voto — no qual eleitores do presidente Lula (PT) optam por sua candidatura ao Palácio de Ondina.

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Neste sentido, ele reforçou que governará com qualquer presidente eleito e defendendo o protagonismo efetivo da sua chapa majoritária.

“Ninguém tem obrigação de votar em partido vertical para presidente, senador ou deputado. Cada um pode fazer a sua escolha. Eu estarei preparado para governar a Bahia com o presidente que o Brasil escolher. Isso não significa que eu não tenho a minha preferência”.



Aposta no interior e recado direto: "Não vai servir só para dancinha"

Na contramão da estratégia adotada em 2022, ACM Neto garantiu que sua eventual gestão terá uma forte presença de quadros vindos dos municípios baianos.

O candidato rebateu críticas sobre composições meramente figurativas na chapa e deu como exemplo o seu candidato a vice-governador, Zé Cocá (PP), ex-prefeito de Jequié, além do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil).

“Zé Cocá não vai ter um papel figurativo no meu governo. Zé Cocá não vai servir só para dancinha. Zé Cocá vai ter um papel executivo ao meu lado. Ele vai me ajudar a governar o nosso estado e vai ser um vice com prestígio e com força, porque é um cara qualificado”, declarou Neto durante a sabatina.

O ex-prefeito da capital baiana enfatizou que a projeção do seu grupo é reter o bom desempenho nas grandes cidades e avançar sobre os municípios de pequeno e médio porte. "Eu não vou fazer um governo só de pessoas da capital, eu vou fazer um governo de gente do interior boa, para me ajudar a desempenhar papéis importantes na diretoria e superintendência da gestão estadual", complementou.

'Voto Lula-Neto' e autonomia do eleitor baiano

Questionado sobre a absorção do eleitorado de esquerda por meio da dobradinha informal apelidada de "voto Lula-Neto", o postulante ao governo defendeu a independência da população na hora de votar. Segundo Neto, o sentimento de mudança identificado nas ruas transcende alinhamentos partidários rígidos.

“Ninguém tem obrigação de votar em partido vertical para presidente, senador ou deputado. Cada um pode fazer a sua escolha. Eu estarei preparado para governar a Bahia com o presidente que o Brasil escolher”, afirmou. O candidato lembrou ainda que, ao governar Salvador, trabalhou em paralelo com três presidentes da República de matizes políticas opostas.

Apesar de liberar o eleitorado, ACM Neto reiterou seu apoio pessoal à corrida presencial: "O meu candidato a presidente, a quem tenho uma parceria de vida, é Ronaldo Caiado. Estou pedindo voto a Ronaldo Caiado, respeitando naturalmente os partidos da aliança e a vontade do eleitor lá na ponta."

Supersecretaria e atração de grandes investimentos privados

Para destravar a economia do estado, ACM Neto anunciou que pretende criar uma secretaria exclusiva voltada para parcerias e investimentos privados. A pasta terá como missão centralizar projetos de infraestrutura, rodovias e logística portuária, além de alavancar polos de turismo e negócios.

Entre as propostas apresentadas para a área, o candidato citou a concessão de infraestruturas aeroportuárias para a iniciativa privada:

“É possível pensarmos em um aeroporto no Litoral Norte do estado para aumentar a atividade econômica daquela região, que certamente uma concessão ao privado seria uma boa solução. Da mesma forma para intensificar os aeroportos como o de Valença, de Ilhéus e Porto Seguro”, destacou.

O candidato prometeu também blindar as agências reguladoras estaduais do loteamento político, assegurando quadros técnicos e autonomia operacional. “Muitas agências são colocadas no tabuleiro das negociações políticas e indicações partidárias. O que conosco não vai acontecer”, garantiu.

Solução para a BR-324 e articulação em Brasília

A precarização das rodovias baianas também pautou a sabatina. Diante de episódios recentes de transtornos no tráfego, a exemplo da cratera aberta no km 604 da BR-324, em Simões Filho, Neto afirmou que a solução para as federais depende de uma postura combativa do chefe do Executivo baiano em Brasília.

"Melhorar a condição da BR-101, da BR-116, da BR-242 e da BR-324 depende de o governador exercer a sua liderança, ir a Brasília e articular com a bancada federal em uma ação conjunta de cobrança", explicou, destacando que montará um plano estratégico próprio focado nos 27 territórios de identidade da Bahia.

Educação: criação do 'Provão Bahia' e manutenção de benefícios

No setor educacional, ACM Neto rebatia boatos de bastidores ao assegurar que não irá descontinuar os auxílios estaduais vigentes voltados aos estudantes da rede pública, como o Bolsa Presença e o programa Pé-de-Meia.

O candidato explicou a proposta do "Provão Bahia", mecanismo de avaliação continuada que garantirá acesso direto e exclusivo de alunos com bom desempenho escolar às vagas das universidades públicas estaduais. Com o apoio dos R$ 10 bilhões recebidos pelo estado via precatórios da educação, Neto quer tornar a escola pública um diferencial atrativo.

“O Provão Bahia é uma forma de atrair o aluno para a escola, mas não vamos acabar com os programas Pé-de-Meia e Bolsa Presença. Queremos que a escola seja um diferencial de futuro para os jovens baianos”, finalizou.

Confira a sabatina com o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), clicando no player abaixo: