"Não vou acabar com os incentivos aos estudantes", garante ACM Neto

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), afirmou, nesta quinta-feira, 20, durante sabatina do Grupo A TARDE, que não vai acabar com os incentivos do governo do Estado aos estudantes da rede pública de ensino.

A fala foi feita ao comentar como será o funcionamento do chamado "Provão Bahia", política que vai permitir aos alunos de melhor desempenho ao longo do Ensino Médio ter acesso exclusivo às vagas das universidades públicas estaduais.

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"Se tem uma área que possui recursos, é a educação. O governo da Bahia teve acesso a uma causa de precatórios de R$ 10 bilhões. Queremos que a escola seja um diferencial para o aluno", afirmou.

"O Provão Bahia é uma forma de atrair o aluno para a escola, mas não vamos acabar com os programas Pé-de-Meia e Bolsa Presença. No Provão Bahia, os alunos vão ter acesso exclusivo às vagas nas universidades estaduais", completou ACM Neto.

A sabatina está sendo conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também conta com as presenças da repórter do portal A TARDE, Ane Catarine, e do apresentador e jornalista da Band Bahia, Victor Pinto.

Confira a sabatina com o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), clicando no player abaixo: