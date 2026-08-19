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OPOSIÇÃO

ACM Neto diz que interior será prioridade em eventual governo

Candidato afirmou que viagens pelo estado ajudaram a construir diagnóstico sobre demandas

Leo Almeida
Por
ACM Neto será sabatinado em A TARDE
ACM Neto será sabatinado em A TARDE - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), afirmou que o interior do estado será uma das prioridades de um eventual governo, caso seja eleito. O ex-prefeito de Salvador destacou nesta quarta-feira, 19, as viagens realizadas pelo estado nos últimos anos e disse ter construído um diagnóstico sobre os principais problemas enfrentados pelos municípios.

Segundo Neto, a estratégia de percorrer diferentes regiões da Bahia e ouvir moradores diretamente também serviu para orientar a elaboração de propostas específicas para cada território. Entre as iniciativas citadas por ele está o projeto Sua Voz é Nossa Voz, que promoveu encontros com a população do interior.

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“Eu diria a você que nós temos hoje um diagnóstico completo dos problemas do interior da Bahia. Veja que a minha campanha podia ter começado por Salvador, pela capital, como fez o próprio governador Jerônimo Rodrigues, antes de Irecê, ele esteve aqui em Salvador. Eu fiz questão de começar a minha campanha no interior de Sítio do Mato”, afirmou Neto durante sabatina da Band, em parceria com o Tribuna da Bahia.

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Interior como estratégia eleitoral

Neto disse que a escolha do Oeste para o primeiro ato da campanha teve como objetivo demonstrar a importância que pretende dar aos municípios do interior. De acordo com o candidato, a intenção é ampliar a presença do governo estadual nas diferentes regiões da Bahia.

O ex-prefeito também afirmou que pretende considerar as características econômicas e sociais de cada território na formulação de políticas públicas.

“Agora, de 2023 para cá, nós voltamos ao diálogo direto com essas cidades, sempre com o propósito de escutar as pessoas, de ver de perto os problemas, inclusive mais recentemente com o projeto Sua Voz é Nossa Voz”, declarou.

Sabatina

ACM Neto será sabatinado pelo Grupo A TARDE nesta quinta, 20, a partir das 10h. A entrevista terá transmissão simultânea no A TARDE Play, através do Youtube, e na Rádio A TARDE FM, sintonia 103.9.

A sabatina será conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!. A entrevista também conta com as presenças da repórter do portal A TARDE, Ane Catarine, e do apresentador e jornalista da Band Bahia, Victor Pinto.

Confira:

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ACM Neto Campanha eleitoral 2026 Eleições da Bahia

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