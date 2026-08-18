Saúde na Bahia: veja propostas de Jerônimo, ACM Neto e Ronaldo Mansur

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Com a aproximação das eleições, as propostas dos candidatos ao governo da Bahia para a saúde pública ganham importância para o eleitor baiano, já que as decisões do próximo governo terão impacto direto no acesso aos serviços públicos.

Para ajudar o eleitor a conhecer as diferentes propostas para a área e entender o que cada candidatura pretende fazer caso seja eleita, o portal A TARDE detalhou os planos dos três principais candidatos: Jerônimo Rodrigues (PT), ACM Neto (União Brasil) e Ronaldo Mansur (PSOL).

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Os candidatos ACM Neto, Jerônimo Rodrigues e Ronaldo Mansur - Foto: Shirley Stolze/ Ag. A Tarde

Confira:

Jerônimo Rodrigues: regionalização e saúde digital

O atual governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues, baseia o plano na continuidade e expansão do modelo atual, com forte ênfase na tecnologia e na descentralização.

Os principais pontos são:

Regionalização e infraestrutura : propõe instituir um novo modelo de regionalização, revisando o Plano Diretor para reduzir “vazios assistenciais”. Tem a meta de construir 450 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 39 voltadas para populações indígenas, além de cinco novos hospitais e maternidades estaduais.

: propõe instituir um novo modelo de regionalização, revisando o Plano Diretor para reduzir “vazios assistenciais”. Tem a meta de construir 450 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 39 voltadas para populações indígenas, além de cinco novos hospitais e maternidades estaduais. Transformação digital : a principal aposta é o programa “Saúde na Palma das Mãos”, uma plataforma digital para que o cidadão acesse serviços e informações sobre regulação. Ele também planeja a Policlínica Digital Bahia, ampliando teleconsultas e o monitoramento remoto de pacientes crônicos e oncológicos.

: a principal aposta é o programa “Saúde na Palma das Mãos”, uma plataforma digital para que o cidadão acesse serviços e informações sobre regulação. Ele também planeja a Policlínica Digital Bahia, ampliando teleconsultas e o monitoramento remoto de pacientes crônicos e oncológicos. Especialidades e oncologia : prevê a expansão das Policlínicas Regionais com seis novas unidades e o fortalecimento do diagnóstico de câncer com equipamentos de alta tecnologia (PET-CT) em Juazeiro e Barreiras.

ACM Neto: parceria com a rede privada

O ex-prefeito de Salvador e candidato ACM Neto apresenta um plano focado na reestruturação da gestão e na agilidade do atendimento, propondo mudanças profundas no sistema de regulação.

Os principais pontos são:

Regulação em primeiro lugar : propõe uma Nova Central de Regulação, inspirada no modelo paulista (CROSS), com transparência total dos dados e critérios exclusivamente clínicos. Ele promete “Fila Zero” para as quatro condições que mais matam: trauma, infarto, AVC e parto de alto risco.

: propõe uma Nova Central de Regulação, inspirada no modelo paulista (CROSS), com transparência total dos dados e critérios exclusivamente clínicos. Ele promete “Fila Zero” para as quatro condições que mais matam: trauma, infarto, AVC e parto de alto risco. PIX Saúde : propõe o PIX Saúde, que permite ao Estado contratar diretamente a capacidade disponível em hospitais privados e filantrópicos para zerar filas de exames e cirurgias de forma imediata.

: propõe o PIX Saúde, que permite ao Estado contratar diretamente a capacidade disponível em hospitais privados e filantrópicos para zerar filas de exames e cirurgias de forma imediata. Corujão da Saúde e Planserv : pretende utilizar a ociosidade noturna de clínicas para realizar exames represados (Corujão) e promete reformar o Planserv, substituindo o sistema de cotas mensais por uma rede credenciada mais ampla e sem limitação de agendamento.

Ronaldo Mansur: estatização e participação popular

O candidato Ronaldo Mansur, por sua vez, apresenta uma proposta com viés ideológico focado no controle direto do Estado e na vigilância participativa.

Os principais pontos são:

Gestão direta : defende a estatização da política de assistência social e a gestão plena e direta dos serviços, opondo-se ao modelo de organizações sociais e contratos com a iniciativa privada.

: defende a estatização da política de assistência social e a gestão plena e direta dos serviços, opondo-se ao modelo de organizações sociais e contratos com a iniciativa privada. Vigilância e equidade : propõe uma “Vigilância em Saúde participativa”, com foco em populações vulnerabilizadas e tradicionais, como quilombolas e indígenas, onde o povo tenha voz direta nas decisões por meio de Comitês Populares de Mobilização.

: propõe uma “Vigilância em Saúde participativa”, com foco em populações vulnerabilizadas e tradicionais, como quilombolas e indígenas, onde o povo tenha voz direta nas decisões por meio de Comitês Populares de Mobilização. Renda e seguridade : vincula a saúde ao bem-estar social amplo, defendendo a transformação do Bolsa Família em uma Renda Básica de Cidadania Universal e a revogação de reformas previdenciárias anteriores.

Quais são as principais diferenças?

As propostas apresentadas pelos candidatos seguem caminhos diferentes. Jerônimo foca na construção de novas unidades públicas e na integração do sistema por meio de plataformas digitais, enquanto Neto prioriza a regulação e o uso da infraestrutura privada já existente para acelerar os atendimentos de saúde na Bahia.

Ronaldo Mansur, por outro lado, propõe uma ruptura com o modelo de parcerias, defendendo que o Estado assuma diretamente todas as funções, com maior controle popular.