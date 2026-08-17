Saiba as propostas de Jerônimo e ACM Neto para a Cultura na Bahia

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Dois dos principais candidatos ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União), colocaram a Cultura entre os pilares do debate político para as eleições de outubro deste ano.

As propostas para o segmento constam nos planos de governo dos dois postulantes ao Palácio de Ondina e foram analisadas pelo portal A TARDE.

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Enquanto o petista pretende dar continuidade aos projetos já executados pelo Estado nos últimos anos, além de impulsionar novas ações, o membro do União aponta, como um dos objetivos, a inserção da cultura baiana no mercado internacional.

Confira os principais pontos de Jerônimo Rodrigues e ACM Neto para a Cultura na Bahia:

O plano de Jerônimo Rodrigues foca na consolidação de políticas identitárias e na modernização da infraestrutura cultural no estado:

Programa "Cultura para Todos" : visa ampliar o acesso à cultura por meio da formação de público, mediação cultural e fortalecimento de bibliotecas, museus e espaços comunitários em todos os territórios;

: visa ampliar o acesso à cultura por meio da formação de público, mediação cultural e fortalecimento de bibliotecas, museus e espaços comunitários em todos os territórios; Programa Ouro Negro : propõe o fortalecimento das entidades apoiadas pelo programa, promovendo manifestações afro-brasileiras como patrimônio e vetor de desenvolvimento;

: propõe o fortalecimento das entidades apoiadas pelo programa, promovendo manifestações afro-brasileiras como patrimônio e vetor de desenvolvimento; Infracultura Bahia : foca na requalificação, modernização e acessibilidade de equipamentos culturais públicos, como teatros e cinemas;

: foca na requalificação, modernização e acessibilidade de equipamentos culturais públicos, como teatros e cinemas; Bahia Filmes : consolidação da empresa como pública, voltada para o audiovisual, buscando atrair produções internacionais e fomentar conteúdo para plataformas de streaming;

: consolidação da empresa como pública, voltada para o audiovisual, buscando atrair produções internacionais e fomentar conteúdo para plataformas de streaming; Economia criativa : instituição de uma política estadual para promover inovação, empreendedorismo e geração de emprego e renda no setor;

: instituição de uma política estadual para promover inovação, empreendedorismo e geração de emprego e renda no setor; Culturas populares : proteção e difusão da diversidade cultural baiana através de editais, prêmios e convênios.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição - Foto: Divulgação

ACM Neto enfatiza autonomia financeira

O postulante ao Palácio de Ondina, pela sua vez consecutiva, traz, nas suas propostas, uma ênfase à autonomia financeira do setor cultural, à desburocratização e à inserção da cultura baiana no mercado internacional:

Gestão e financiamento : propõe modernizar a Lei de Incentivo à Cultura e estabelecer um calendário anual de editais — publicado até dezembro do ano anterior — para garantir previsibilidade financeira aos artistas;

: propõe modernizar a Lei de Incentivo à Cultura e estabelecer um calendário anual de editais — publicado até dezembro do ano anterior — para garantir previsibilidade financeira aos artistas; Bahia Filmes : pretende tornar a empresa uma estrutura permanente com fundo garantido e escala orçamentária plurianual, integrando-a à FUNCEB para distribuição de obras;

: pretende tornar a empresa uma estrutura permanente com fundo garantido e escala orçamentária plurianual, integrando-a à FUNCEB para distribuição de obras; Infraestrutura e economia criativa : foca na ativação de equipamentos existentes com planos de gestão individualizados e na criação de Centros de Economia Criativa nas macrorregiões do estado;

: foca na ativação de equipamentos existentes com planos de gestão individualizados e na criação de Centros de Economia Criativa nas macrorregiões do estado; Territorialização : realização de diagnósticos de vocação cultural por Território de Identidade, transformando festas populares (como Carnaval e São João) em política estruturada, com financiamento regular;

: realização de diagnósticos de vocação cultural por Território de Identidade, transformando festas populares (como Carnaval e São João) em política estruturada, com financiamento regular; Formação e trabalho : integração da cultura com a rede estadual de ensino e oferta de formação técnica para profissionais de toda a cadeia produtiva (técnicos de som, luz, gestores, etc.);

: integração da cultura com a rede estadual de ensino e oferta de formação técnica para profissionais de toda a cadeia produtiva (técnicos de som, luz, gestores, etc.); Patrimônio imaterial : políticas específicas para a salvaguarda do candomblé, capoeira, samba-de-roda e saberes ligados a ofícios tradicionais.

ACM Neto, candidato ao governo da Bahia - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Comparativos entre as propostas

O portal A TARDE ainda fez um comparativo entre as propostas dos dois candidatos, que acabam se tornando similares:

Fortalecimento do audiovisual (Bahia Filmes) : os dois candidatos elegem a Bahia Filmes como peça central para o setor audiovisual.

Enquanto Jerônimo foca na sua consolidação como empresa pública para atrair produções, Neto enfatiza a necessidade de torná-la uma estrutura permanente e com orçamento garantido.

Economia Criativa como eixo de desenvolvimento : as duas propostas tratam a cultura não apenas como lazer, mas como uma cadeia produtiva.

Jerônimo e Neto planejam políticas estaduais para fomentar o empreendedorismo e a geração de renda por meio do setor cultural.

Descentralização e territorialização : existe um consenso sobre a importância dos Territórios de Identidade.

Jerônimo propõe ações integradas em todos os territórios. Neto sugere diagnósticos específicos de vocação para cada região.

Em suas propostas, Jerônimo e Neto destacam apoio às manifestações populares e identitárias - Foto: Renato Santana/Secult BA

Valorização da identidade e tradições : ambos destacam o apoio às manifestações populares e identitárias.

Jerônimo cita o programa Ouro Negro e as culturas populares, enquanto Neto detalha o apoio ao patrimônio imaterial (capoeira, candomblé) e às festas populares.