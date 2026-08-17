ELEIÇÕES
Saiba as propostas de Jerônimo e ACM Neto para a Cultura na Bahia
Portal A TARDE fez análise dos planos para o setor entre 2 dos principais candidatos ao governo
Dois dos principais candidatos ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União), colocaram a Cultura entre os pilares do debate político para as eleições de outubro deste ano.
As propostas para o segmento constam nos planos de governo dos dois postulantes ao Palácio de Ondina e foram analisadas pelo portal A TARDE.
Enquanto o petista pretende dar continuidade aos projetos já executados pelo Estado nos últimos anos, além de impulsionar novas ações, o membro do União aponta, como um dos objetivos, a inserção da cultura baiana no mercado internacional.
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Confira os principais pontos de Jerônimo Rodrigues e ACM Neto para a Cultura na Bahia:
O plano de Jerônimo Rodrigues foca na consolidação de políticas identitárias e na modernização da infraestrutura cultural no estado:
- Programa "Cultura para Todos": visa ampliar o acesso à cultura por meio da formação de público, mediação cultural e fortalecimento de bibliotecas, museus e espaços comunitários em todos os territórios;
- Programa Ouro Negro: propõe o fortalecimento das entidades apoiadas pelo programa, promovendo manifestações afro-brasileiras como patrimônio e vetor de desenvolvimento;
- Infracultura Bahia: foca na requalificação, modernização e acessibilidade de equipamentos culturais públicos, como teatros e cinemas;
- Bahia Filmes: consolidação da empresa como pública, voltada para o audiovisual, buscando atrair produções internacionais e fomentar conteúdo para plataformas de streaming;
- Economia criativa: instituição de uma política estadual para promover inovação, empreendedorismo e geração de emprego e renda no setor;
- Culturas populares: proteção e difusão da diversidade cultural baiana através de editais, prêmios e convênios.
ACM Neto enfatiza autonomia financeira
O postulante ao Palácio de Ondina, pela sua vez consecutiva, traz, nas suas propostas, uma ênfase à autonomia financeira do setor cultural, à desburocratização e à inserção da cultura baiana no mercado internacional:
- Gestão e financiamento: propõe modernizar a Lei de Incentivo à Cultura e estabelecer um calendário anual de editais — publicado até dezembro do ano anterior — para garantir previsibilidade financeira aos artistas;
- Bahia Filmes: pretende tornar a empresa uma estrutura permanente com fundo garantido e escala orçamentária plurianual, integrando-a à FUNCEB para distribuição de obras;
- Infraestrutura e economia criativa: foca na ativação de equipamentos existentes com planos de gestão individualizados e na criação de Centros de Economia Criativa nas macrorregiões do estado;
- Territorialização: realização de diagnósticos de vocação cultural por Território de Identidade, transformando festas populares (como Carnaval e São João) em política estruturada, com financiamento regular;
- Formação e trabalho: integração da cultura com a rede estadual de ensino e oferta de formação técnica para profissionais de toda a cadeia produtiva (técnicos de som, luz, gestores, etc.);
- Patrimônio imaterial: políticas específicas para a salvaguarda do candomblé, capoeira, samba-de-roda e saberes ligados a ofícios tradicionais.
Comparativos entre as propostas
O portal A TARDE ainda fez um comparativo entre as propostas dos dois candidatos, que acabam se tornando similares:
- Fortalecimento do audiovisual (Bahia Filmes): os dois candidatos elegem a Bahia Filmes como peça central para o setor audiovisual.
Enquanto Jerônimo foca na sua consolidação como empresa pública para atrair produções, Neto enfatiza a necessidade de torná-la uma estrutura permanente e com orçamento garantido.
- Economia Criativa como eixo de desenvolvimento: as duas propostas tratam a cultura não apenas como lazer, mas como uma cadeia produtiva.
Jerônimo e Neto planejam políticas estaduais para fomentar o empreendedorismo e a geração de renda por meio do setor cultural.
- Descentralização e territorialização: existe um consenso sobre a importância dos Territórios de Identidade.
Jerônimo propõe ações integradas em todos os territórios. Neto sugere diagnósticos específicos de vocação para cada região.
- Valorização da identidade e tradições: ambos destacam o apoio às manifestações populares e identitárias.
Jerônimo cita o programa Ouro Negro e as culturas populares, enquanto Neto detalha o apoio ao patrimônio imaterial (capoeira, candomblé) e às festas populares.
- Modernização da infraestrutura: os dois planos preveem a requalificação e a melhoria da gestão de equipamentos culturais já existentes, como museus e teatros, para garantir que esses espaços sejam efetivamente utilizados pela população.