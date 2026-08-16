Jerônimo reúne multidão em Irecê e fixa meta de 5 milhões de votos para Lula na Bahia

O primeiro grande comício da campanha de reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no interior do estado movimentou o Território de Irecê neste domingo, 16. Mais de 20 mil pessoas ocuparam a tradicional Praça do Feijão para acompanhar o ato político ao lado da chapa majoritária e de dezenas de lideranças regionais.

Jerônimo esteve acompanhado do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) e dos candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), reforçando a imagem do "Time de Lula" no estado.

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Eu quero, de coração, agradecer o gesto de vocês, de ter vindo de longe, de ter caminhado com a gente. Esse território está dando início a essa caminhada. Irecê está dando a essa campanha o tom, dando a essa campanha a orientação. O território botou mais de 20 mil pessoas na rua. Que o próximo bote 30 mil e o seguinte, com 40 mil. Vai ser avassaladora essa campanha Jerônimo

Jerônimo e os candidatos ao Senado Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT) - Foto: Adriel Francisco

O discurso foi marcado por novos compromissos para a região, entre eles a duplicação da BA-052 entre Irecê e o acesso a São Gabriel, a ampliação e modernização do Aeroporto de Irecê e investimentos em saúde, educação e saneamento. Entre as ações apresentadas estão ainda a implantação de um Hemocentro Regional, um Laboratório Municipal de Referência Regional e novas unidades básicas de saúde.

Jerônimo pediu que cada liderança e apoiador atue na busca por novos votos e defendeu uma campanha baseada no diálogo e no convencimento. "Não existe jogo ganho. Nós queremos ganhar, sim, no primeiro, em tudo, e Deus vai nos ajudar para isso. Mas nós temos que trabalhar", destacou o governador.

Meta de 5 milhões de votos de vantagem para Lula na Bahia

Jerônimo também projetou uma ampliação da votação de Lula na Bahia. Ao lembrar que o estado foi decisivo na eleição presidencial de 2022, quando o presidente recebeu quatro milhões de votos de vantagem sobre o adversário no estado, o governador estabeleceu uma nova meta para 2026.

"Nós vamos mostrar ao Brasil que, na última eleição, foi a Bahia quem fez a diferença, dando quatro milhões de votos a mais no Lula. Nós temos que combinar: se em 22 foram quatro milhões de votos, em 26 serão cinco milhões de votos, pelo menos", afirmou.

O comício em Irecê encerrou o primeiro dia de campanha de Jerônimo, iniciado pela manhã com missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim e caminhada pelas ruas de Salvador. No interior, a chapa majoritária fechou o dia com a praça cheia.