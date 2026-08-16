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ELEIÇÕES

Rui Costa aposta em "voto casado" a favor de Lula nas eleições

Candidato ao Senado iniciou a campanha ao lado de Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner, em Salvador

Yuri Abreu
Por
Geraldo Jr, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner
Geraldo Jr, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner - Foto: Diego Mascarenhas
Eleições 2026

O candidato ao Senado pela Bahia, Rui Costa (PT), aposta em um “voto casado” entre os candidatos que integram o grupo político do presidente Lula (PT) nas eleições de 2026. A declaração ocorreu durante o início da campanha do petista, em Salvador, neste domingo, 16.

Para Rui, a disputa pelas duas vagas ao Senado na Bahia deve colocar em lados opostos candidatos identificados com Lula e nomes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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“Eu acredito que o voto vai ser casado, porque é o mesmo projeto. Eu sou um senador do time de Lula. [Jaques] Wagner também é do time de Lula", afirmou.

Missa abriu campanha oficial

Rui Costa iniciou a campanha na Colina Sagrada, no bairro do Bonfim, onde participou de uma missa na Basílica do Senhor do Bonfim. O ato contou com a presença do governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT) — postulante à recondução à Casa Alta — e de outras lideranças da base aliada.

Durante a agenda, o candidato reforçou a ideia de que a escolha para o Senado estará relacionada ao posicionamento político do eleitor para a Presidência e o governo da Bahia.

“O povo vai escolher se vai eleger os senadores de Bolsonaro ou se vai eleger os senadores de Lula. A opção de escolha está muito explícita, muito clara para a população. Por isso eu acho que o voto vai ser absolutamente casado.”

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Antes da caminhada com apoiadores, Rui também destacou a formação da chapa ao lado de Jerônimo e Wagner e defendeu a continuidade do projeto político liderado por Lula.

“Hoje iniciamos essa caminhada com muita energia, muito trabalho, muita fé em Deus. Esperamos caminhar para a vitória, na Bahia e no Brasil, para que a gente possa continuar cuidando das pessoas, melhorando a vida de cada um dos brasileiros.”

À tarde, o grupo segue para Irecê (norte do estado), onde será realizado o primeiro comício da campanha, às 17h, na Praça do Feijão.

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eleições 2026 Lula Rui Costa Senado

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