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ELEIÇÕES 2026

No Bonfim, Jerônimo projeta campanha pelo desenvolvimento da Bahia

Candidato à reeleição ao governo do Estado iniciou agenda oficial na manhã deste domingo, 16

Yuri Abreu
Por
Otto Alencar, Geraldo Jr, Jerônimo Rodrigues, padre Edson Menezes, Rui Costa e Jaques Wagner
Otto Alencar, Geraldo Jr, Jerônimo Rodrigues, padre Edson Menezes, Rui Costa e Jaques Wagner - Foto: Matheus Landim
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), deu o pontapé inicial à sua campanha, na manhã deste domingo, 16, ao participar de uma missa na Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

O petista participou do evento ao lado dos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Jaques Wagner (PT-BA) — este último candidato à reeleição à Casa Alta —, além de Rui Costa (PT), também postulante ao Senado.

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Em declaração à imprensa, Jerônimo disse ter começado a campanha pedindo proteção para a jornada que se estenderá, inicialmente, até o início de outubro. O petista desejou ainda que o processo eleitoral transcorra dentro da legalidade.

“A gente está começando aqui no Bonfim, pedindo as bênçãos dele para que ele possa abençoar e proteger todos nós. A expectativa também nossa aqui na conversa com o TRE é que o processo todo seja respeitado por cada um dos candidatos e candidatas, que a gente possa fazer uma boa campanha em prol do desenvolvimento da Bahia”, afirmou.

Governador Jerônimo Rodrigues em momento de oração durante missa no Bonfim
Governador Jerônimo Rodrigues em momento de oração durante missa no Bonfim - Foto: Evertton Pacheco

Caminhada na capital e comício no interior

Depois da missa, Jerônimo seguiu para o Largo do Bonfim, onde encontrou apoiadores e lideranças políticas para o primeiro ato da campanha na capital, uma caminhada pelas ruas da Cidade Baixa.

Mais tarde, às 17h, Jerônimo Rodrigues realiza o primeiro comício pelo interior do estado, na cidade de Irecê (norte baiano), ao lado de aliados e correligionários.

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eleições 2026 Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues PT

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