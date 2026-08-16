No Bonfim, Jerônimo projeta campanha pelo desenvolvimento da Bahia

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), deu o pontapé inicial à sua campanha, na manhã deste domingo, 16, ao participar de uma missa na Basílica do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

O petista participou do evento ao lado dos senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Jaques Wagner (PT-BA) — este último candidato à reeleição à Casa Alta —, além de Rui Costa (PT), também postulante ao Senado.

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Em declaração à imprensa, Jerônimo disse ter começado a campanha pedindo proteção para a jornada que se estenderá, inicialmente, até o início de outubro. O petista desejou ainda que o processo eleitoral transcorra dentro da legalidade.

“A gente está começando aqui no Bonfim, pedindo as bênçãos dele para que ele possa abençoar e proteger todos nós. A expectativa também nossa aqui na conversa com o TRE é que o processo todo seja respeitado por cada um dos candidatos e candidatas, que a gente possa fazer uma boa campanha em prol do desenvolvimento da Bahia”, afirmou.

Governador Jerônimo Rodrigues em momento de oração durante missa no Bonfim - Foto: Evertton Pacheco

Caminhada na capital e comício no interior

Depois da missa, Jerônimo seguiu para o Largo do Bonfim, onde encontrou apoiadores e lideranças políticas para o primeiro ato da campanha na capital, uma caminhada pelas ruas da Cidade Baixa.

Mais tarde, às 17h, Jerônimo Rodrigues realiza o primeiro comício pelo interior do estado, na cidade de Irecê (norte baiano), ao lado de aliados e correligionários.