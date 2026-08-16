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VÍDEO

Ao lado de Jerônimo, Wagner e Rui, Lula grava mensagem aos baianos

Vídeo oficial de campanha foi publicado na madrugada deste domingo, 16

Redação
Por Redação
Rui Costa, Jerônimo Rodrigues, Lula e Jaques Wagner
Rui Costa, Jerônimo Rodrigues, Lula e Jaques Wagner - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O presidente e candidato à reeleição ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu o voto dos eleitores baianos para ele e três dos seus principais nomes no estado — Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues —, em vídeo divulgado na madrugada deste domingo, 16, primeiro dia oficial da campanha eleitoral — o primeiro turno do pleito acontece no dia 4 de outubro.

Enquanto Wagner e Jerônimo buscam a reeleição ao Senado e ao governo da Bahia, respectivamente, Rui Costa participará de sua primeira eleição à Casa Alta do Congresso Nacional.

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“Tenho certeza que, com esse trio, vou conseguir fazer muito mais pelo Brasil e pela Bahia”, afirmou Lula, na gravação feita em Brasília na última quinta-feira, 13.

“Esse cara aqui [Rui Costa] é uma máquina de fazer obras do PAC como Ministro-Chefe da Casa Civil. Já esse galego aqui [Jaques Wagner] foi quem sempre lutou ao meu lado para aprovar as coisas mais importantes no Congresso, como líder do Senado. E o Jerônimo? Facilitou muito a parceria e conseguimos fazer um grande volume de investimento na Bahia”, acrescentou o petista.

Dobradinha ao Senado

Além de escolher presidente, governador, deputados federal e estadual, os baianos poderão votar em dois nomes para o Senado. Neste sentido, Lula reforçou o apoio para os dois candidatos da sua base, Wagner e Rui.

“Quem vota no Rui, vota no Wagner. Quem vota no Wagner, vota no Rui”, disse o candidato à reeleição.

A coligação de Lula na Bahia é liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues e formada pela federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelos partidos MDB, PSB, PSD, Avante e PDT.

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eleições 2026 JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Lula Rui Costa

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