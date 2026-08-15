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APELO

Jerônimo cobra indignação contra violência à mulher na Bahia

Candidato à reeleição ao governo da Bahia, petista participou de agenda em Salvador neste sábado, 15

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues discursa durante evento em Salvador, neste sábado, 15
Jerônimo Rodrigues discursa durante evento em Salvador, neste sábado, 15 - Foto: Matheus Landim
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste sábado, 15, que a sociedade perdeu a capacidade de se indignar com casos relacionados à violência contra a mulher.

A declaração foi feita durante reunião com lideranças comunitárias no bairro da Ribeira, em Salvador. O evento contou com a participação dos candidatos ao Senado, Jaques Wagner e Rui Costa.

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Crítica a homens que tratam mulher como propriedade

“É um absurdo que a gente ainda veja uma mulher morrer por ser mulher, só porque é mulher, não é por outro motivo. A sociedade perdeu a capacidade da indignação, mas nós não podemos perder essa capacidade. Por isso, vamos continuar enfrentando esse tema com políticas públicas, educação e mais segurança para as mulheres”, afirmou Jerônimo.

Ainda de acordo com ele, é preciso uma reação ante o fato de que mulheres são vítimas apenas por serem mulheres.

O governador também criticou a lógica de homens que tratam mulheres como propriedade e disse que o combate contra a violência deve começar na infância, dentro das escolas.

Preparação para a campanha

O encontro foi uma espécie de atividade preparatória para a caminhada que marcará, neste domingo, 16, a abertura oficial da campanha de Jerônimo à reeleição, que acontecerá no bairro do Bonfim. A caminhada terá início na Colina Sagrada e seguirá por 2,5 quilômetros em direção ao Uruguai.

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Caminhada em Salvador e comício em Irecê

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) abre sua campanha eleitoral neste domingo, 16, na Colina Sagrada, em Salvador. Participam da programação, entre outros, os candidatos ao Senado, Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que formam a chapa.

Às 7h, Jerônimo participa de uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Às 8h, com concentração no Largo do Bonfim, tem início a caminhada que reunirá apoiadores, lideranças políticas, militantes e representantes de diferentes regiões da capital.

À tarde, o trio segue para Irecê, no norte da Bahia, onde Jerônimo realiza, às 17h, na Praça do Feijão, o primeiro comício da campanha. O ato contará com ampla mobilização política, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores de municípios de toda a região.

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Tags

eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Violência contra a mulher

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