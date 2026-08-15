Jerônimo cobra indignação contra violência à mulher na Bahia

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste sábado, 15, que a sociedade perdeu a capacidade de se indignar com casos relacionados à violência contra a mulher.

A declaração foi feita durante reunião com lideranças comunitárias no bairro da Ribeira, em Salvador. O evento contou com a participação dos candidatos ao Senado, Jaques Wagner e Rui Costa.

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Crítica a homens que tratam mulher como propriedade

“É um absurdo que a gente ainda veja uma mulher morrer por ser mulher, só porque é mulher, não é por outro motivo. A sociedade perdeu a capacidade da indignação, mas nós não podemos perder essa capacidade. Por isso, vamos continuar enfrentando esse tema com políticas públicas, educação e mais segurança para as mulheres”, afirmou Jerônimo.

Ainda de acordo com ele, é preciso uma reação ante o fato de que mulheres são vítimas apenas por serem mulheres.

O governador também criticou a lógica de homens que tratam mulheres como propriedade e disse que o combate contra a violência deve começar na infância, dentro das escolas.

Preparação para a campanha

O encontro foi uma espécie de atividade preparatória para a caminhada que marcará, neste domingo, 16, a abertura oficial da campanha de Jerônimo à reeleição, que acontecerá no bairro do Bonfim. A caminhada terá início na Colina Sagrada e seguirá por 2,5 quilômetros em direção ao Uruguai.

Caminhada em Salvador e comício em Irecê

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT) abre sua campanha eleitoral neste domingo, 16, na Colina Sagrada, em Salvador. Participam da programação, entre outros, os candidatos ao Senado, Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT), que formam a chapa.

Às 7h, Jerônimo participa de uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Às 8h, com concentração no Largo do Bonfim, tem início a caminhada que reunirá apoiadores, lideranças políticas, militantes e representantes de diferentes regiões da capital.

À tarde, o trio segue para Irecê, no norte da Bahia, onde Jerônimo realiza, às 17h, na Praça do Feijão, o primeiro comício da campanha. O ato contará com ampla mobilização política, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores de municípios de toda a região.