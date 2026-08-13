Jerônimo, Rui e Wagner gravam programa eleitoral com Lula nesta quinta

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O governador Jerônimo Rodrigues, e os candidatos ao Senado Jaques Wagner e Rui Costa, se reuniram com o presidente Lula nesta quinta-feira, 13, em Brasília para gravar os vídeos oficiais da campanha e definir os últimos ajustes antes do início do calendário eleitoral.

Ao lado do presidente, Jerônimo destacou o simbolismo do encontro. "Estamos aqui no dia 13, para nos reunirmos com o presidente Lula e gravarmos para o nosso programa de governo. Vamos continuar mudando a nossa Bahia e o Brasil juntos", afirmou o governador.

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"Muita energia positiva. Vamos para cima. A partir de domingo, é pé na estrada e sandália da humildade calçada para ganhar a eleição", convocou Wagner. Rui Costa reforçou o chamado. "Domingo começa a nossa caminhada em prol da Bahia", finalizou o ex-ministro.

Presença no ato inicial da campanha de Lula

O trio petista terá uma agenda extensa logo no primeiro dia oficial da campanha presidencial, no próximo domingo, 16.

Pela manhã, Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner irá até o Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), para participar do primeiro ato de campanha à reeleição do presidente Lula. O ato será o primeiro grande evento popular após a oficialização da chapa Lula-Alckmin, que conta com o apoio de sete partidos: PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

À noite, o governador desembarca em Irecê, onde dará o pontapé para a sua renovação de mandato. O município escolhido para sediar o primeiro comício é o mesmo que recebeu a primeira edição do Programa de Governo Participativo (PGP) de 2026, iniciativa que passou pelos 27 territórios de identidade do estado e reuniu mais de 30 mil propostas durante a pré-campanha.