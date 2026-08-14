Adolpho Loyola assume coordenadoria da campanha de Jerônimo

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O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, foi anunciado nesta sexta-feira, 14, como coordenador-geral da campanha à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante reunião do conselho político.

Loyola deve ser exonerado da Serin na próxima semana para se dedicar à disputa. A pasta ficará sob comando do ex-secretário e atual chefe de gabinete, Jonival Lucas.

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Estiverem presentes os demais candidatos da chapa, Geraldo Júnior (MDB), Jaques Wagner (PT) e Rui Costa (PT); o senador Otto Alencar (PSD); o secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola; o coordenador de comunicação da campanha, Bruno Monteiro; e os presidentes de partidos: Tássio Brito (PT), Lídice da Matra (PSB), Ronaldo Carletto (Avante), Geddel Vieira Lima (MDB), Ivanilson Gomes (PV), Geraldo Galindo (PCdoB) e Luciano Pinheiro, vice-presidente do PDT.

Início da campanha

Jerônimo abre sua campanha eleitoral neste domingo, 16, na Colina Sagrada, em Salvador. Às 7h, o governador participa de uma missa na Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Às 8h, com concentração no Largo do Bonfim, tem início a caminhada que reunirá apoiadores, lideranças políticas, militantes e representantes de diferentes regiões da capital.

À tarde, ele segue para Irecê, onde realiza, às 17h, na Praça do Feijão, o primeiro grande comício da campanha. O ato contará com ampla mobilização política, reunindo prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores de municípios de toda a região.