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SABATINA A TARDE

"Essa é a minha última eleição", revela Jaques Wagner

Candidato foi o entrevistado na série de sabatinas realizadas pelo Grupo A TARDE, nesta sexta, 14

Yuri Abreu
Por
Senador Jaques Wagner durante sabatina do Grupo A TARDE
Senador Jaques Wagner durante sabatina do Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O senador e candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT-BA), revelou, nesta sexta-feira, 14, que esta será a última eleição a ser disputada por ele. Apesar disso, ele garante que, caso seja eleito, ainda tem a contribuir, na próxima legislatura, não apenas com a Bahia, mas também com o presidente Lula (PT). Após isso, a ideia é permanecer nos bastidores.

"Esta será a minha última eleição, estou com 75 anos. Depois disso, quero curtir meus netos. No entanto, a gente não sai da política, mas da política eleitoral. Por enquanto, creio que ainda posso contribuir com a Bahia e o presidente Lula. Eu possuo características que acho importantes dentro da democracia, como ser um conciliador", disse.

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"Eu defendo a renovação, quero transmitir a minha experiência aos mais jovens. Penso que ainda tenho muita contribuição a dar", completou o parlamentar.

O petista foi o quinto candidato ao Senado a participar da série de entrevistas promovida pelo Grupo A TARDE. A sabatina foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O encontro ainda contou com a participação dos jornalistas Ane Catarine, repórter da editoria de Política do portal A TARDE, e Lula Bonfim, coordenador de jornalismo do Bahia.ba.

Acompanhe a sabatina com o candidato ao Senado, Jaques Wagner (PT-BA):

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