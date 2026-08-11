Jerônimo é o único candidato a governador autodeclarado indígena

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Além de ser o único governador autodeclarado indígena no Brasil, Jerônimo Rodrigues (PT) também é o único candidato ao governo a se autodeclarar indígena nas eleições de 2026.

A maioria das 107 candidaturas ao governo registradas até o momento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são de postulantes que se autoafirmaram como brancos (63), seguidos daqueles que se identificaram como pardos (28), enquanto outros 15 se classificaram como pretos.

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Os indígenas também foram minoria absoluta no pleito de 2022. Além de Jerônimo, apenas o professor e médico Israel Tuyuka (PSOL), participou da corrida eleitoral na condição de postulante ao governo, no caso dele, no Amazonas.

Jerônimo chegou a citar sua origem durante o debate promovido pela Band Bahia no último domingo, 9, ao responder uma crítica do seu adversário na disputa pelo Palácio de Ondina, ACM Neto (União Brasil).

“Você me trata assim porque a minha origem é indígena. Sou negro. Filho de vaqueiro. Da mesma forma que um patrão trata os trabalhadores empregados”, disse o governador, num dos momentos mais tensos do debate.

Vale lembrar que as candidaturas podem ser registradas até o próximo sábado, 15, e até lá o cenário pode ser alterado. Caso haja alguma modificação, o texto será atualizado.

Cenário na Bahia

Na Bahia, apenas 15 entre os 1104 candidatos ao pleito de outubro se declararam indígenas, o que representa 1,36% do total. O maior grupo racial entre as candidaturas são os pardos com 558 postulantes, seguidos daqueles que se autodeclararam negros, que foram 275, enquanto os brancos foram 252. Quatro candidatos se identificaram como amarelos.