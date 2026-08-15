Lula e Bolsonaro vão "apadrinhar" 38 candidatos nestas eleições

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Os nomes “Bolsonaro” e “Lula”, que estão no centro da disputa à Presidência da República de 2026, também aparecem em registros de candidatos a outros cargos pelo país. Sem considerar os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um levantamento identificou 38 candidatos que utilizam um dos dois nomes na urna.

São 27 candidatos com “Bolsonaro” e 11 com “Lula”, segundo o SBT News. Os registros incluem disputas para deputado federal, deputado estadual, senador, governador, vice-governador e deputado distrital.

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“Bolsonaro” aparece em seis regiões

Entre os candidatos que utilizam “Bolsonaro” no nome de urna, o Sudeste concentra o maior número de registros, com 14. São nove em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais.

Em São Paulo, aparecem Renata Bolsonaro (AGIR), Renato Bolsonaro (PL), Thiago Neves – Enéas Bolsonaro (PL), Capitão Mosart Bolsonaro (PL), Clodoaldo Bolsonaro (Progressistas), Fabiana Bolsonaro (PL), Marcelo Bolsonaro (PL), Samanta Bolsonaro (PL) e Valeria Bolsonaro (PL) — Renato Bolsonaro é irmão do ex-presidente.

No Rio de Janeiro, os registros são de Jean Bolsonaro (PL), Negona do Bolsonaro (PL), Renato Araújo do Bolsonaro (PL) e Rogéria Bolsonaro (PL) — Rogéria é ex-esposa de Jair.

Em Minas Gerais, há Decinho Bolsonaro do Barreiro (Podemos).

No Sul, Carlos e Jair Renan representam o clã

O Sul reúne quatro candidatos: Fão do Bolsonaro (PL), no Paraná; Joel Bolsonaro (PL), no Rio Grande do Sul; e Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, ambos do PL, em Santa Catarina — os dois são filhos do ex-presidente, que atualmente está preso em regime domiciliar.

No Nordeste, há três registros: Boaz do Bolsonaro (PL), no Ceará; Rodrigo Bolsonaro (AGIR), no Rio Grande do Norte; e Bolsonaro Sergipano (PL), em Sergipe. Não há registro com “Bolsonaro” no nome de urna na Bahia.

Bolsonaro da Shopee em Mato Grosso

O Centro-Oeste também soma três candidatos: Alessandro Bolsonaro (Podemos), no Distrito Federal, e Bolsonaro da Shopee e Flaviane do Bolsonaro, ambos do Novo, em Mato Grosso.

No Norte, aparecem Bruno Bolsonaro Scheid (PL), em Rondônia; Helio Bolsonaro (PL), em Roraima; e Helio Rodrigues Bolsonaro (Democrata), no Tocantins.

“Lula” tem maior presença no Nordeste

Dos 11 candidatos que utilizam “Lula” no nome de urna, sete estão em estados do Nordeste. Há registros em Alagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A lista inclui Lula de Alagoas (PT), Carlos Lula (PSB), Pâmela Maranhão Lula (PT), Lula da Tapioca (Mobiliza), Lula da Fonte (Progressistas), Cadu de Lula (PT) e Samanda de Lula (PT).

Assim como ocorre com “Bolsonaro”, não há, segundo o levantamento, candidato na Bahia utilizando “Lula” no nome de urna.

No Sudeste, aparecem quatro registros: Carlin Lula (Avante), Lula Tio do Biscoito (PT) e Dr. Célio, Lula do Bem (PL), em Minas Gerais, além de Panayotis do Lula (PT), no Rio de Janeiro.