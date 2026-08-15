“Não dá pra ter eleições a cada dois anos”, defende Angelo Coronel

Na sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, o senador e candidato à reeleição, Angelo Coronel (Republicanos) se posicionou a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à reeleição e determina eleição unificada a cada cinco anos no Brasil.

A entrevista foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!, e também contou com a participação de Cássio Moreira e Leo Almeida, jornalistas da editoria de Política do portal A TARDE.

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“Eu concordo plenamente, vou votar favorável, já fui até cotado para ser relator dessa matéria. Não dá pra ter eleições de dois em dois anos no Brasil, é um absurdo. É um gasto desnecessário, uma mobilização da sociedade que eu acredito que de quatro em quatro anos seria o suficiente. Se passar para cinco é melhor ainda”, disse o senador.

“Com quatro anos, dá para governar bem a União, o Estado e a prefeitura. Não há necessidade da pessoa ter mais um ano para governar e muito menos para se reeleger. Para mim a reeleição deve acabar em todas as esferas”, afirmou.

Em análise no Senado

A PEC que propõe o fim da reeleição e a unificação das eleições foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em maio de 2025, e ainda aguarda análise no plenário da Casa.

A proposta impede que quem ocupa um cargo no Poder Executivo — presidente, governadores e prefeitos — possa se candidatar à disputa de um segundo mandato consecutivo. Os mandatos desses cargos passarão a ser de cinco anos, em vez dos atuais quatro anos.

Assim, as legislaturas do Congresso Nacional, das assembleias legislativas e das câmaras municipais passam a ter duração de cinco anos, e não mais de quatro.

Com a uniformização dos mandatos, a PEC também unifica as datas de todas as eleições — municipais, estaduais e federais. Ou seja, todas deverão acontecer juntas, a cada cinco anos.

O projeto prevê que as mudanças sejam implementadas partir de 2034.

Sabatina A TARDE

As sabatinas com os candidatos ao Senado seguem ocorrendo diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Confira a data da próxima entrevista:

17/8 (segunda-feira): Rui Costa (PT)

Na mesma semana, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, sempre a partir das 10h: