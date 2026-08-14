ELEIÇÕES 2026
Sabatina A TARDE: Wagner defende PEC da Segurança e legado na saúde
Senador foi o quarto entrevistado da série promovida pelo grupo A TARDE, nesta sexta-feira, 14
O senador Jaques Wagner (PT) foi o entrevistado da sabatina A TARDE Eleições nesta sexta-feira, 14. Durante a entrevista, o parlamentar, candidato à reeleição no pleito de outubro, fez uma defesa da aprovação da PEC da Segurança Pública, que transita no Senado.
"A primeira mudança é aprovar a PEC da Segurança. O presidente Lula tem o compromisso: ele disse que tem que aprovar a PEC da Segurança, porque o compromisso dele é criar o Ministério da Segurança", afirmou o senador.
Legado na saúde
Ainda ao longo da sabatina, Wagner destacou os avanços nas gestões petistas na área da saúde no estado, rebatendo também as críticas feitas pelo grupo de oposição.
"A solução é o que a gente vem fazendo. A Bahia tem 56 hospitais públicos estaduais. É fácil ficar na galera que fica chutando e jogando pedra em quem está trabalhando [...] Só Jerônimo inaugurou 15 hospitais, espalhamos no interior da Bahia", pontuou o senador petista, que continuou, citando também a necessidade de um trabalho de base por parte dos municípios.
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"Eu vejo as pessoas criticarem, mas não fazem sua parte [...] Tem essa fila, principalmente como as das cirurgias cardíacas. O caminho é o que a gente está fazendo, abrindo hospitais e oferecendo mais leitos", completou Wagner.
Violência contra a mulher
Outro tema apontado pelo candidato à reeleição ao Senado, em outubro deste ano, foi a questão da violência contra a mulher. Para Jaques Wagner, é preciso inicialmente que haja um trabalho de conscientização da população neste aspecto, aliado ao endurecimento das penas previstas na legislação.
"Acho um absurdo que ainda tenham homens que preguem essa violência, as pessoas banalizaram as vidas [...] Primeiro temos que fazer esse trabalho de conscientização, depois temos que controlar esse bichinho (celular), porque a banalização do corpo da mulher, em parte, vem daqui. Temos que endurecer as penas", comentou.
Próximas sabatinas
As sabatinas com os candidatos ao Senado seguem ocorrendo diretamente do estúdio Sérgio Simões Filho. Confira as datas das próximas entrevistas:
- 15/8 (sábado): Angelo Coronel (Republicanos)
- 17/8 (segunda-feira): Rui Costa (PT)
Já na semana que vem, o Grupo A TARDE também realizará sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia, sempre a partir das 10h:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto