Candidatos à Presidência iniciam corrida eleitoral com atos espalhados pelo país

A corrida pela Presidência da República entra oficialmente em uma nova fase neste domingo, 16, quando os candidatos passam a ter autorização para pedir votos de forma explícita e realizar eventos como comícios, carreatas e passeatas. A propaganda eleitoral na internet também está permitida. Já as inserções de candidatos no rádio e na televisão começam somente em 28 de agosto.

Os principais candidatos que aparecem nas pesquisas escolheram cidades ligadas às suas trajetórias políticas para marcar o início da campanha. A maior parte dos atos será realizada no Sudeste, região que concentra o maior número de eleitores. A exceção é Ronaldo Caiado (PSD), que fará uma carreata em Goiás.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia a campanha em São Bernardo do Campo (SP), enquanto Flávio Bolsonaro (PL) terá como cenário a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Renan Santos (Missão) fará um ato em frente à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.

Em Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) escolheu Montes Claros, no norte do estado. Já Augusto Cury (Avante) fará seu evento em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Caiado, por sua vez, comandará uma carreata que passará por municípios do entorno do Distrito Federal antes de chegar a Luziânia.

Lula (PT) estará em São Bernardo (SP).

Flávio Bolsonaro (PL), no Rio de Janeiro.

Renan Santos (Missão), em São Paulo.

Ronaldo Caiado (PSD), em Luziânia (Goiás).

Augusto Cury (Avante), em Santa Luzia (MG).

Romeu Zema (Novo), em Montes Claros (MG).

Lula retoma local ligado à trajetória sindical

São Bernardo do Campo foi escolhida por Lula por ter sido um dos principais cenários de sua atuação sindical antes da entrada na política institucional. O candidato do PT visitará o Estádio da Vila Euclides, local associado à primeira grande greve do ABC Paulista, no fim dos anos 1970.

“O gramado da Vila Euclides é testemunha do surgimento de uma nova consciência no Brasil”, afirma texto publicado no site do evento. "Cada companheiro está convocado a trazer a família e acompanhar o reencontro histórico de um Brasil que se orgulha da própria biografia e projeta o futuro."

Flávio leva modelo de atos do pai para Copacabana

No Rio, Flávio Bolsonaro deve discursar de um trio elétrico instalado na Praia de Copacabana. O formato escolhido remete às manifestações políticas organizadas por Jair Bolsonaro no local durante e depois de seu mandato presidencial.

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado.

Renan retorna à Faculdade de Direito da USP

A escolha de Renan Santos também está diretamente relacionada à sua trajetória pessoal. O candidato do Missão estudou na Faculdade de Direito da USP, embora não tenha concluído o curso, e fará o discurso diante da instituição, no Largo de São Francisco.

"Vai ser um momento histórico", afirmou Renan em comunicado. A campanha também destacou a relação do endereço com o início de sua atuação política. "Foi lá que ele começou a fazer política estudantil e política de fato", disse um integrante da equipe.

Caiado percorre cidades de Goiás

Em Goiás, Ronaldo Caiado optou por uma carreata para dar início à campanha. A mobilização passará por Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental.

A caravana terá como destino Luziânia, no entorno do Distrito Federal. A estratégia busca destacar a ligação do candidato com Goiás, estado onde construiu sua carreira política e exerceu dois mandatos como governador.

Cury aposta em Minas para abrir campanha

Augusto Cury fará o primeiro ato em Santa Luzia, a 27 quilômetros de Belo Horizonte. O município foi escolhido dentro da estratégia de apresentar Minas Gerais como "palanque de sua trajetória política".

Foi no estado que o psiquiatra e escritor anunciou sua pré-candidatura, em março. Candidato estreante, Cury afirma que pretende "furar a bolha" e enfrentar a polarização política.

Zema escolhe Montes Claros

Romeu Zema vai iniciar a campanha em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, com uma visita ao mercado central do município. Segundo o IBGE, a cidade tem 414 mil habitantes.

O ex-governador afirma ter uma relação de carinho com a região. A campanha também associa a escolha ao entendimento de que Montes Claros recebeu investimentos durante sua gestão, entre eles a construção da rodovia "Contorno de Montes Claros".