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Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB

Marçal foi considerado inelegível após condenação por irregularidades eleitorais

Luan Julião
Por
Candidatura de Marçal foi registrada mesmo após condenação que resultou em inelegibilidade
Candidatura de Marçal foi registrada mesmo após condenação que resultou em inelegibilidade - Foto: Sebastião Moreira/EFE
Eleições 2026

Pablo Marçal teve o pedido de registro de candidatura à Presidência da República protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado, 15. O registro ocorreu às 19h41, horas depois de uma decisão liminar da Justiça Eleitoral autorizar o empresário e influenciador a deixar o União Brasil e retornar ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

A decisão judicial permitiu a filiação provisória de Marçal à legenda, abrindo caminho para que o partido formalizasse sua candidatura ao Palácio do Planalto.

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Apesar do registro, Marçal permanece inelegível. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por irregularidades relacionadas à campanha pela Prefeitura de São Paulo em 2024 e tenta reverter as decisões por meio de recursos.

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A candidatura agora será submetida à análise da Justiça Eleitoral. O registro feito no TSE, portanto, representa o pedido para disputar a eleição, mas não encerra a discussão sobre a possibilidade de Marçal efetivamente concorrer.

Antes da decisão deste sábado, o empresário estava filiado ao União Brasil. Com a liminar, conseguiu retornar ao PRTB, partido pelo qual disputou a eleição para prefeito de São Paulo em 2024.

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