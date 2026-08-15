POLÍTICA
Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB
Marçal foi considerado inelegível após condenação por irregularidades eleitorais
Pablo Marçal teve o pedido de registro de candidatura à Presidência da República protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado, 15. O registro ocorreu às 19h41, horas depois de uma decisão liminar da Justiça Eleitoral autorizar o empresário e influenciador a deixar o União Brasil e retornar ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).
A decisão judicial permitiu a filiação provisória de Marçal à legenda, abrindo caminho para que o partido formalizasse sua candidatura ao Palácio do Planalto.
Apesar do registro, Marçal permanece inelegível. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por irregularidades relacionadas à campanha pela Prefeitura de São Paulo em 2024 e tenta reverter as decisões por meio de recursos.
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A candidatura agora será submetida à análise da Justiça Eleitoral. O registro feito no TSE, portanto, representa o pedido para disputar a eleição, mas não encerra a discussão sobre a possibilidade de Marçal efetivamente concorrer.
Antes da decisão deste sábado, o empresário estava filiado ao União Brasil. Com a liminar, conseguiu retornar ao PRTB, partido pelo qual disputou a eleição para prefeito de São Paulo em 2024.