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FRAUDES

Concurso com suspeita de beneficiar parentes de prefeita é suspenso

Ação aponta manipulação de notas no certame em Macarani

Rodrigo Tardio
Por
Selma Souto (PSD), prefeita de Macarani
Selma Souto (PSD), prefeita de Macarani - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A Justiça da Bahia concedeu medida liminar em Ação Popular para suspender imediatamente os efeitos de um concurso público no município de Macarani, sudoeste da Bahia, gestão de Selma Souto (PSD).

A decisão atende a denúncias de graves irregularidades no certame, indicando riscos ao erário e violação direta aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

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Fraudes

Ao fundamentar a sentença na probabilidade do direito, a magistrada destacou um conjunto robusto de evidências de fraudes.

Entre as inconsistências apontadas no processo estão a manipulação de notas, alteração injustificada de classificações e beneficiamento de parentes da prefeita e agentes políticos locais, configurando indícios de nepotismo e apadrinhamento.

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Histórico

A condução do certame pelo Instituto Brasileiro de Educação e Cultura (IBEC), banca organizadora envolvida no caso, também pesou para a decisão.

O histórico negativo da empresa e o represamento ilícito de vagas no edital foram apontados pelo juízo como manobras destinadas a burlar a impessoalidade e restringir o acesso amplo e justo aos cargos.

Com a decisão, ficam paralisados os atos de homologação do concurso e proibidas novas posses.

A Justiça fixou multa diária para o descumprimento da ordem, resguardando o patrimônio público até o julgamento final do mérito da ação.

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Tags

ação popular concurso público irregularidades Justiça da Bahia nepotismo transparência administrativa

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