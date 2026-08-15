Concurso com suspeita de beneficiar parentes de prefeita é suspenso

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A Justiça da Bahia concedeu medida liminar em Ação Popular para suspender imediatamente os efeitos de um concurso público no município de Macarani, sudoeste da Bahia, gestão de Selma Souto (PSD).

A decisão atende a denúncias de graves irregularidades no certame, indicando riscos ao erário e violação direta aos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa.

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Fraudes

Ao fundamentar a sentença na probabilidade do direito, a magistrada destacou um conjunto robusto de evidências de fraudes.

Entre as inconsistências apontadas no processo estão a manipulação de notas, alteração injustificada de classificações e beneficiamento de parentes da prefeita e agentes políticos locais, configurando indícios de nepotismo e apadrinhamento.

Histórico

A condução do certame pelo Instituto Brasileiro de Educação e Cultura (IBEC), banca organizadora envolvida no caso, também pesou para a decisão.

O histórico negativo da empresa e o represamento ilícito de vagas no edital foram apontados pelo juízo como manobras destinadas a burlar a impessoalidade e restringir o acesso amplo e justo aos cargos.

Com a decisão, ficam paralisados os atos de homologação do concurso e proibidas novas posses.

A Justiça fixou multa diária para o descumprimento da ordem, resguardando o patrimônio público até o julgamento final do mérito da ação.