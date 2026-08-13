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FORTALECIMENTO

UPB entrega Comenda João Durval em ato marcado por defesa da autonomia

Solenidade de inaugurações discutiu urgência do fortalecimento do Pacto Federativo

Rodrigo Tardio
Por
Cerimônia reuniu prefeitos, deputados, gestores públicos e lideranças regionais
Cerimônia reuniu prefeitos, deputados, gestores públicos e lideranças regionais - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE
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A União dos Municípios da Bahia (UPB) inaugurou, nesta quinta-feira, 13, as novas instalações da sede, em Salvador. O evento de entrega da estrutura ampliada e modernizada foi realizado em conjunto com a solenidade de outorga da Comenda João Durval Carneiro, honraria concedida a personalidades e líderes políticos que prestaram relevantes serviços ao municipalismo e ao desenvolvimento do estado.

Imagem ilustrativa da imagem UPB entrega Comenda João Durval em ato marcado por defesa da autonomia
Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A cerimônia reuniu prefeitos, deputados, gestores públicos e lideranças regionais. Na oportunidade, o presidente da Casa e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSD), destacou que a expansão da sede representa o constante fortalecimento institucional da entidade, que atua na capacitação técnica e na representação política dos 417 municípios baianos.

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Reforma Tributária e Pacto Federativo

Em pronunciamento, Wilson Cardoso direcionou o debate para a pauta econômica que tramita no Congresso Nacional, com ênfase nas discussões da Reforma Tributária no Senado Federal (ancorada em propostas como a PEC 45/2019 e a PEC 110/2019).

O presidente da UPB defendeu uma divisão proporcional da carga tributária entre os entes da federação que garanta a sustentabilidade financeira das prefeituras.

"A unificação e a dosagem dos tributos sobre o consumo não podem, sob hipótese alguma, retirar a autonomia financeira ou comprometer a arrecadação das cidades. É no município que o cidadão cobra o posto de saúde, a escola e o asfalto. O fortalecimento do Pacto Federativo exige que a receita seja distribuída de forma justa a quem entrega o serviço na ponta", enfatizou.

Fortalecimento

Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD), durante o evento, defendeu o fortalecimento do pacto federativo.

Em conversa com o portal A TARDE, o parlamentar baiano destacou a urgência de uma reformulação na distribuição da arrecadação para promover o equilíbrio tributário no país.

Como alternativa, o senador relembrou uma proposta apresentada pelo senador Jaques Wagner em 2021, que sugere balizar a contribuição patronal das prefeituras com base na arrecadação local e no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Nas discussões de projetos da Reforma Tributária no Senado (como a PEC 45/2019 e a PEC 110/2019), a posição do presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, também presente O evento, concentra-se em garantir que a unificação e dosagem de tributos sobre o consumo não retire a autonomia financeira e a arrecadação dos municípios.

Pauta municipalista no Senado

Durante a solenidade, a diretoria da UPB reforçou as diretrizes que a entidade vem acompanhando junto à bancada baiana no Congresso:

- Preservação da autonomia financeira: garantia de que a transição do ISS e do ICMS para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) não resulte em perdas arrecadatórias para as gestões locais.

- Tributação no destino: consolidação do princípio de arrecadação onde o bem ou serviço é consumido, descentralizando receitas e beneficiando municípios de menor porte.

- Garantia de contrapartidas: impedimento legal da criação de novas atribuições e encargos aos municípios sem a devida previsão de repasse orçamentário por parte da União.

A inauguração do novo espaço e a entrega da Comenda João Durval reafirmam a centralidade da UPB como polo de articulação política na Bahia, unindo a melhoria do atendimento técnico aos gestores com a defesa das prerrogativas orçamentárias dos municípios.

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Comenda João Durval Carneiro

Ainda no clima de celebração pelos 62 anos de fundação da União dos Municípios da Bahia (UPB), houve a entrega das novas instalações da sede, incluindo a modernização e ampliação do Auditório Prefeito Antonio Lomanto Junior.

O evento teve a entrega inaugural da Comenda Governador João Durval Carneiro, honraria recém-criada pela entidade para exaltar lideranças que impulsionam a gestão pública, o municipalismo e o avanço do estado.

A medalha presta tributo à memória e à trajetória de João Durval Carneiro, figura central da história política baiana que atuou como prefeito de Feira de Santana, governador e senador.

O tributo visa perpetuar o legado de um gestor reconhecido pela capacidade de articulação institucional e pela permanente defesa do fortalecimento das cidades baianas.

Diversidade de setores

Embora o regimento da comenda preveja a concessão anual de apenas três insígnias, a diretoria da UPB abriu uma exceção nesta edição comemorativa, agraciando 11 personalidades de destaque no cenário estadual e nacional.

A lista refletiu a união de diferentes instâncias em prol do municipalismo, abrangendo desde os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário até órgãos de fiscalização, comunicação e o setor produtivo.

Homenageados da primeira edição

- Otto Alencar: Senador da República

- José Rotondano: Desembargador e Presidente do TJ-BA

- Pedro Maia: Procurador-Geral de Justiça

- Gildásio Penedo: Conselheiro e Presidente do TCE-BA

- Francisco Netto: Conselheiro e Presidente do TCM-BA

- Adolpho Loyola: Secretário de Relações Institucionais da Bahia

- Samuel Almeida: Delegado-adjunto da Receita Federal em Salvador

- Paulo Ziulkoski: Presidente da CNM

- Carlos Henrique Passos: Presidente da FIEB

- Jorge Khoury: Superintendente do Sebrae Bahia

- Augusto Lima: Diretor Regional Norte/Nordeste do Grupo Bandeirantes

Sala Levi Vasconcelos

Um dos principais expoentes do jornalismo político baiano, o jornalista e colunista do Grupo A TARDE, Levi Vasconcelos, recebeu uma expressiva homenagem da UPB, com a sala de imprensa que leva oficialmente o nome do comunicador.

Imagem ilustrativa da imagem UPB entrega Comenda João Durval em ato marcado por defesa da autonomia
Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A solenidade integrou a programação especial em comemoração ao aniversário de 62 anos da UPB, sediada em Salvador, reunindo lideranças políticas e profissionais da imprensa para prestigiar a trajetória do homenageado.

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Comenda João Durval Carneiro Fortalecimento Institucional municipalismo pacto federativo reforma tributária União dos Municípios da Bahia

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