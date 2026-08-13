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PROBLEMA SEM SOLUÇÃO

“Municípios não têm condições de honrar INSS”, alerta Wilson Cardoso

Presidente da UPB prega redução da alíquota

Rodrigo Tardio e Anderson Ramos
Por Rodrigo Tardio e Anderson Ramos
Wilson Cardoso, presidente da UPB.
Wilson Cardoso, presidente da UPB. - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE
Eleições 2026

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), fez uma alerta para a necessidade da redução da alíquota do INSS paga pelos municípios brasileiros, nesta quinta-feira, 13.

Segundo ele, a maioria das cidades Brasil afora não tem condições de fazer o pagamento do imposto emm dia. Ele também fez uma ressalva sobre as medidas paliativas que são tomadas pelo Congresso Nacional, que na avaliação dele amenizam, mas não resolvem o problema.

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“A pauta mais importante que nós temos aqui, é a redução da dívida do INSS. Municípios de pequenas receitas per capita, não têm condições de honrar 20% ao mês na taxa do INSS. O que é que vai acontecer? Vai virar uma bola de neve de novo. O governo federal finge que arrecada, os municípios fingem que pagam e depois os deputados vão lá e fazem mais uma PEC para refinanciar a dívida. Nós queremos libertar de vez os nossos municípios”, afirmou Wilson.

O presidente da UPB ainda avalia que é necessária a união de parlamentares e do Governo Federal na ajuda aos municípios, para que os serviços básicos não sejam decontinuados causando prejuízos à população.

“Mais de três mil municípios no Brasil vivem essa situação de não ter condições de honrar o INSS com 20%. Isso não existe, pode botar o maior economista do mundo, não vai dar a jeito. A receita é redução da alíquota. Está na hora dos deputados, dos senadores, do governo do Brasil abrir o olho para libertar os municípios para que eles possam levar mais educação, mais saúde, mais assistência social”, pontuou.

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Celebração

A UPB celebra, nesta quinta, 13, 62 anos de fundação com uma programação especial que marca a entrega da reforma e ampliação do auditório da entidade e a inauguração do novo Espaço Municipalista.

Durante o evento também houve a entrega da outorga da Comenda Governador João Durval Carneiro, honraria concedida pela diretoria da entidade a personalidades que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento dos municípios baianos. Também foi entregue o Selo UPB, reconhecimento destinado a instituições parceiras que demonstram compromisso com a qualificação da gestão pública municipal.

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INSS UPB Wilson Cardoso

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