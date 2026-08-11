Jorge Khoury será homenageado com Comenda da UPB

O diretor-superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, foi escolhido pela União dos Municípios da Bahia (UPB) para receber a primeira edição da Comenda Governador João Durval Carneiro.

A honraria foi concedida por unanimidade pela Diretoria Executiva da entidade em reconhecimento ao legado construído ao longo de sua trajetória pública e às contribuições prestadas ao fortalecimento do municipalismo e ao desenvolvimento dos municípios baianos. A cerimônia será realizada no dia 13 de agosto, às 16h, na sede da UPB, em Salvador, durante as comemorações pelos 62 anos da instituição.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o presidente da UPB, Wilson Cardoso, a trajetória de Khoury espelha a missão e as pautas municipalistas defendidas pela entidade.

“Jorge Khoury tem uma história de dedicação ao municipalismo que se confunde com a própria trajetória da UPB. Como prefeito de Juazeiro, presidiu a entidade por duas vezes e sempre teve uma atuação muito forte na defesa dos municípios", iniciou Wilson.

"Também levou essa experiência para a Confederação Nacional de Municípios (CNM), contribuindo para o fortalecimento do movimento municipalista em âmbito nacional. Hoje, como superintendente do Sebrae Bahia, continua trabalhando pelo desenvolvimento dos pequenos negócios e dos municípios. Entregar a Comenda Governador João Durval Carneiro a Jorge Khoury é reconhecer toda essa caminhada e a contribuição que ele continua dando à Bahia e ao municipalismo”, afirma Cardoso.

Jorge Khoury destaca relação com a UPB

Ao comentar a homenagem, Jorge Khoury destacou a relação histórica que mantém com a entidade. “

É com muita felicidade e o sentimento de realização cívica e pessoal em contribuir com a Bahia que recebo esta homenagem da UPB, instituição que está na minha história e representa um dos pilares da minha crença no desenvolvimento econômico e social a partir do fortalecimento dos municípios”, afirmou.

“Enquanto superintendente do Sebrae, hoje vivencio a profunda conexão entre o setor produtivo, representado pelos mais de 1 milhão de empreendedores e empreendedoras da Bahia, e a gestão pública, onde atuei no executivo e legislativo. Reconheço na missão do Sebrae um ponto de convergência para todo este trabalho que busca um ambiente favorável aos pequenos negócios, eles que são os grandes protagonistas da criação de empregos e renda em cada um dos nossos 417 municípios”, ressaltou Khoury.

À frente da Sebrae, Khoury tem atuado junto ao poder público em pautas como a desburocratização do ambiente de negócios, eixo em que a Bahia avançou em quesitos como o tempo de abertura de empresas que caiu de mais de 14 dias em 2019 para 15h em média atualmente, e na promoção de iniciativas voltadas ao municipalismo e ao empreendedorismo.

O Programa Cidade Empreendedora é uma expressão desse olhar para a melhoria do ambiente de negócios em prol dos pequenos negócios.

Nos último 8 anos, mais de 290 municípios foram atendidos nos eixos do programa que prioriza temas como compras públicas e acesso a mercados para pequenos negócios no município, abertura de salas do empreendedor (centros que reúnem os diferentes órgãos e serviços municipais para formalização de uma empresa) e o empreendedorismo nas escolas, entre outros.

Com ênfase na educação empreendedora como agente de transformação da realidade de crianças e jovens, a gestão de Khoury, desde 2017, alcança 830 mil atendimentos a estudantes, chegando, em 2026, a 1.230.000 alunos impactados. São 90 mil professores também já atendidos com as metodologias do programa que recobriu 323 municípios ao longo dos anos.

O Salão das Cidades Empreendedoras, realizado de forma pioneira em 2026, em Salvador, celebrou estes avanços e marcou os 20 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.

Histórico de Khoury na gestão pública

Natural de Juazeiro, Jorge Khoury construiu uma trajetória marcada pela atuação em defesa dos municípios brasileiros. Foi prefeito de Juazeiro entre 1983 e 1988, presidente da UPB nos períodos de 1983 a 1984 e de 1986 a 1987, além de presidente da Confederação Nacional dos Municípios entre 1986 e 1987.

Também exerceu cinco mandatos consecutivos como deputado federal pela Bahia, entre 1991 e 2011, e ocupou cargos como secretário estadual de Indústria, Comércio e Mineração; secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e secretário municipal de Educação de Salvador. Atualmente, está à frente do Sebrae Bahia, liderando ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento econômico do estado.

Celebração na UPB

Comemorando 62 anos, a União dos Municípios da Bahia (UPB) realiza uma programação especial que marca a entrega da reforma e ampliação do auditório Prefeito Antonio Lomanto Junior e a inauguração do novo Espaço Municipalista.

A solenidade será realizada às 16h, na sede da UPB, localizada na 3ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, quando também serão concedidas homenagens a personalidades e instituições que contribuíram para o fortalecimento do municipalismo baiano.

A cerimônia, conduzida pelo presidente da UPB e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, reunirá prefeitos e prefeitas, representantes de instituições parceiras e demais autoridades.

Além da outorga da Comenda Governador João Durval Carneiro, honraria concedida pela Diretoria da entidade, também será entregue o Selo UPB, reconhecimento destinado a instituições parceiras que demonstram compromisso com a qualificação da gestão pública municipal.