MP-BA investiga ex-prefeito baiano por sumiço de 29 veículos e exclusão de dados

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O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na gestão do ex-prefeito de Caraíbas, Jhones Coelho (PSD).

O caso envolve suspeitas sobre a transição de governo, o pagamento de contribuições previdenciárias e a situação da frota municipal, além da destinação de uma pá carregadeira repassada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

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A investigação foi instaurada pela Promotoria de Justiça de Anagé, conforme portaria publicada no Diário da Justiça na quinta-feira, 6, e está sob responsabilidade da promotora Samira Jorge. O procedimento tem prazo inicial de um ano para ser concluído.

O que é investigado

Um dos pontos apurados é a possível omissão na transição entre os governos. Segundo o MP-BA, há suspeita de bloqueio e exclusão de bancos de dados dos sistemas públicos municipais, o que pode ter comprometido o acesso a informações da administração.

O órgão também investiga se a Prefeitura deixou de pagar contribuições previdenciárias devidas ao CAPREVAC entre julho de 2022 e outubro de 2024.

Situação da frota municipal

O paradeiro e a destinação de 29 veículos que faziam parte da frota da Prefeitura de Caraíbas também estão entre os pontos investigados. Além disso, a Promotoria pretende verificar as condições de conservação de outros 41 veículos.

A investigação deverá esclarecer em que estado os veículos se encontram e se continuam sendo utilizados em atividades de interesse público.

Pá carregadeira

Outro ponto da investigação envolve uma pá carregadeira repassada pela Codevasf a uma associação civil comunitária.

A investigação vai analisar se a transferência do equipamento ocorreu de acordo com as regras aplicáveis e se a máquina está sendo utilizada para a finalidade prevista.

Possível improbidade administrativa

A partir dos fatos apurados, o MP-BA vai verificar se houve atos de improbidade administrativa que tenham causado prejuízo aos cofres públicos ou violado princípios da administração pública.

A investigação também poderá abranger outras possíveis irregularidades relacionadas aos fatos inicialmente apontados pela Promotoria.

Eleições

Nas eleições municipais de 2024, Jhones Coelho e o PSD apoiaram a candidatura de Clóvis Meira à Prefeitura de Caraíbas. A chapa governista, porém, foi derrotada pelo atual prefeito, Renatinho (PP).