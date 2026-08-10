UPB inaugura nova estrutura municipalista em celebração aos 62 anos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A União dos Municípios da Bahia (UPB) celebrará seus 62 anos de uma maneira especial nesta semana. A associação civil inaugurará o novo Espaço Municipalista e a reforma e ampliação do Auditório Prefeito Antonio Lomanto Júnior nesta quarta-feira, 13.

A nova estrutura visa consolidar a sede da UPB como a mais moderna entre as entidades municipalistas estaduais de todo o Brasil.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O evento contará com uma solenidade às 16h, na sede da entidade, em Salvador, na Bahia. A programação inclui ainda a entrega da Comenda Governador João Durval Carneiro, e do Selo UPB, concedido a instituições parceiras.

No total, são 11 homenageados:

1. Otto Alencar – Senador da República;

2. José Edivaldo Rocha Rotondano – Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia;

3. Pedro Maia Souza Marques – Procurador-Geral de Justiça da Bahia;

4. Conselheiro Gildásio Penedo Filho – Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA);

5. Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA);

6. Auditor Fiscal Samuel Pereira de Almeida Junior – Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador;

7. Adolpho Loyola – Secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia;

8. Paulo Ziulkoski – Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM);

9. Carlos Henrique de Oliveira Passos – Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB);

10. Jorge Khoury – Diretor-superintendente do Sebrae Bahia;

11. Augusto Correia Lima – Diretor Geral da Band Norte e Nordeste.