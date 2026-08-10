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HOME > SALVADOR

INAUGURAÇÃO

UPB inaugura nova estrutura municipalista em celebração aos 62 anos

Inauguração contará com uma solenidade especial

Franciely Gomes
Por
Fachada da sede da UPB
Fachada da sede da UPB - Foto: Divulgação | UPB

A União dos Municípios da Bahia (UPB) celebrará seus 62 anos de uma maneira especial nesta semana. A associação civil inaugurará o novo Espaço Municipalista e a reforma e ampliação do Auditório Prefeito Antonio Lomanto Júnior nesta quarta-feira, 13.

A nova estrutura visa consolidar a sede da UPB como a mais moderna entre as entidades municipalistas estaduais de todo o Brasil.

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O evento contará com uma solenidade às 16h, na sede da entidade, em Salvador, na Bahia. A programação inclui ainda a entrega da Comenda Governador João Durval Carneiro, e do Selo UPB, concedido a instituições parceiras.

No total, são 11 homenageados:

1. Otto Alencar – Senador da República;

2. José Edivaldo Rocha Rotondano – Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia;

3. Pedro Maia Souza Marques – Procurador-Geral de Justiça da Bahia;

4. Conselheiro Gildásio Penedo Filho – Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA);

5. Conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto – Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA);

6. Auditor Fiscal Samuel Pereira de Almeida Junior – Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador;

7. Adolpho Loyola – Secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia;

8. Paulo Ziulkoski – Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM);

9. Carlos Henrique de Oliveira Passos – Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB);

10. Jorge Khoury – Diretor-superintendente do Sebrae Bahia;

11. Augusto Correia Lima – Diretor Geral da Band Norte e Nordeste.

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