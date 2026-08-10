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Festa paredão provoca suspensão de ônibus na Engomadeira; entenda

Coletivos tiveram dificuldade de circular na região, devido à sujeira deixada pelos foliões

Luiza Nascimento
Por
Ônibus Engomadeira
Ônibus Engomadeira - Foto: Rodrigo Vieira/Ônibus Brasil

Uma festa do tipo paredão, iniciada na noite de domingo, 9, provocou suspensão na circulação de ônibus no bairro Engomadeira, em Salvador. Devido ao bloqueio provocado pelo evento, nesta segunda-feira, 10, os coletivos ficaram enfileirados na via principal da rua Silveira Martins, aguardando a liberação do acesso.

Como os veículos não estavam tendo acesso ao fim de linha, usuários de transporte público precisaram andar mais de 1 quilômetro para conseguir pegar os ônibus.

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Ônibus já voltaram a circular

Ao portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informou que a operação foi normalizada por volta das 7h, porém, com dificuldade devido à sujeira deixada na rua, em decorrência da festa.

Também à reportagem, a Polícia Militar informou que a 23ªCIPM não foi acionada. Até o momento da publicação da matéira, a Polícia Civil, que também foi procurada, ainda não respondeu.

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Salvador Semob transporte público

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