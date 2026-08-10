Festa paredão provoca suspensão de ônibus na Engomadeira; entenda

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Uma festa do tipo paredão, iniciada na noite de domingo, 9, provocou suspensão na circulação de ônibus no bairro Engomadeira, em Salvador. Devido ao bloqueio provocado pelo evento, nesta segunda-feira, 10, os coletivos ficaram enfileirados na via principal da rua Silveira Martins, aguardando a liberação do acesso.

Como os veículos não estavam tendo acesso ao fim de linha, usuários de transporte público precisaram andar mais de 1 quilômetro para conseguir pegar os ônibus.

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Ônibus já voltaram a circular

Ao portal A TARDE, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informou que a operação foi normalizada por volta das 7h, porém, com dificuldade devido à sujeira deixada na rua, em decorrência da festa.

Também à reportagem, a Polícia Militar informou que a 23ªCIPM não foi acionada. Até o momento da publicação da matéira, a Polícia Civil, que também foi procurada, ainda não respondeu.