Salvador recebe a Semana do Bebê com atividades antirracista; confira

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A Semana do Bebê Salvador 2026 acontecerá até a próxima quinta-feira, 13, em vários espaços da cidade. O projeto oferta oficinas, rodas de conversa e atividades antirracistas com foco na primeira infância, voltadas para a famílias, profissionais de saúde, educação e quem se interessar pelo tema.

Com o tema “Primeira Infância sem Racismo: Práticas Antirracistas para Promover Equidade, Desenvolvimento e Proteção Integral”, a ação é promovida pela Prefeitura de Salvador em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

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A iniciativa busca mobilizar a rede de atendimento e a sociedade em torno dos cuidados e da garantia dos direitos de crianças de 0 a 6 anos, com foco especial no enfrentamento ao racismo desde os primeiros anos de vida.

Entre os temas abordados estão o incentivo à leitura, os direitos das gestantes, os cuidados com o bebê, o fortalecimento dos vínculos familiares, a diversidade, a inclusão de crianças com deficiência, a educação inclusiva e a prevenção às diferentes formas de violência.

Programação

Todas as atividades serão realizadas em equipamentos culturais, unidades de saúde, maternidades, hospitais, associações comunitárias e outros espaços da cidade. A programação pretende aproximar as ações de diferentes públicos e territórios.

O cronograma completo das ações está sendo lançada de maneira gradual no instagram oficial do projeto instagram.com/semanadobebessa