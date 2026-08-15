Candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro declara R$ 4,4 milhões em bens

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A primeira disputa eleitoral de Michelle Bolsonaro (PL) será pelo Senado Federal. Candidata pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama apresentou à Justiça Eleitoral uma declaração de bens que totaliza R$ 4.486.170,75.

O patrimônio informado está concentrado principalmente em investimentos. Uma aplicação financeira representa R$ 4,2 milhões do total declarado, enquanto outro R$ 301,6 mil está registrado em um fundo de investimentos.

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Fora do setor financeiro, Michelle declarou ainda um Volkswagen Fusca avaliado em R$ 30 mil. Esses são os três bens relacionados no registro de candidatura.

Chapa tem irmão da candidata como suplente

A composição da candidatura também envolve um familiar. Diego Torres Dourado (PL), irmão de Michelle por parte de pai, foi registrado como suplente na chapa.

A experiência profissional de Diego inclui atuação na Força Aérea Brasileira e em órgãos públicos. Ele permaneceu por mais de dez anos como soldado da FAB e, durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a trabalhar na Chefia de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa.

Após essa passagem, Diego ocupou o cargo de assistente parlamentar na Mesa Diretora do Senado Federal até o final de 2022. Posteriormente, assumiu uma função de assessor especial no Governo de São Paulo, na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas deixou o cargo após pedir exoneração.