POLÍTICA
Candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro declara R$ 4,4 milhões em bens
Michelle entra na corrida pelo Senado com o irmão na condição de suplente
A primeira disputa eleitoral de Michelle Bolsonaro (PL) será pelo Senado Federal. Candidata pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama apresentou à Justiça Eleitoral uma declaração de bens que totaliza R$ 4.486.170,75.
O patrimônio informado está concentrado principalmente em investimentos. Uma aplicação financeira representa R$ 4,2 milhões do total declarado, enquanto outro R$ 301,6 mil está registrado em um fundo de investimentos.
Fora do setor financeiro, Michelle declarou ainda um Volkswagen Fusca avaliado em R$ 30 mil. Esses são os três bens relacionados no registro de candidatura.
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Chapa tem irmão da candidata como suplente
A composição da candidatura também envolve um familiar. Diego Torres Dourado (PL), irmão de Michelle por parte de pai, foi registrado como suplente na chapa.
A experiência profissional de Diego inclui atuação na Força Aérea Brasileira e em órgãos públicos. Ele permaneceu por mais de dez anos como soldado da FAB e, durante a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a trabalhar na Chefia de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa.
Após essa passagem, Diego ocupou o cargo de assistente parlamentar na Mesa Diretora do Senado Federal até o final de 2022. Posteriormente, assumiu uma função de assessor especial no Governo de São Paulo, na gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas deixou o cargo após pedir exoneração.