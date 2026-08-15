Ex-jogadores somam milhões declarados à Justiça Eleitoral; veja valores

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O patrimônio declarado pelos candidatos ligados ao futebol nas eleições reúne valores que vão de R$ 367,5 mil a R$ 45,4 milhões. O maior montante informado à Justiça Eleitoral é do ex-jogador Marcelinho Carioca (Republicanos), que disputa uma vaga de deputado distrital.

Marcelinho declarou R$ 45,4 milhões em bens. O valor o coloca à frente de outros dois ex-atletas que também aparecem entre os maiores patrimônios: Luís Fabiano (MDB), candidato a deputado federal, informou R$ 20,1 milhões, enquanto Edmundo (PSDB), que também concorre à Câmara dos Deputados, declarou R$ 16 milhões.

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Na sequência está Washington Coração Valente (MDB), candidato a deputado federal, com R$ 7,3 milhões em bens. Alexandre Kalil (PDT), que disputa o governo de Minas Gerais, declarou patrimônio de R$ 5,9 milhões.

Para o Senado por Tocantins, Wanderley Luxemburgo (Podemos) apresentou declaração de R$ 3,8 milhões em bens.

Entre os candidatos com os menores patrimônios declarados estão o ex-atacante Finazzi (MDB), que informou R$ 897 mil, e Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo e candidato a deputado federal, com R$ 367,5 mil em bens.