ELEIÇÕES
Com apoio de 10 prefeitos, Angelo Almeida lança campanha à reeleição em Feira de Santana
Ato político reuniu deputados federais, secretários e lideranças de mais de 50 municípios
O deputado estadual Angelo Almeida lançou oficialmente, neste domingo, 16, em sua cidade natal, Feira de Santana, a sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Com uma casa de eventos lotada por militantes e apoiadores, o ato ganhou dimensão regional ao reunir 10 prefeitos, vereadores e lideranças políticas representando mais de 50 municípios baianos.
Nascido e criado no município feirense, o parlamentar escolheu a terra natal para dar o pontapé inicial em sua jornada rumo ao novo mandato, acompanhado no palco por familiares, lideranças comunitárias e parlamentares de expressão estadual e nacional.
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O ato de lançamento contou com o prestígio do presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, além da deputada federal Lídice da Mata e dos deputados federais Zé Neto e Jorge Solla. Representando o Governo do Estado, participaram a secretária da Saúde, Roberta Santana, e o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas.
Prefeitos presentes no Lançamento:
- Dailton Filho (Madre de Deus)
- Deusdedit Carvalho Rocha (Jacaraci)
- Jocivaldo dos Anjos (Antônio Cardoso)
- José Luiz dos Santos Reis (Tanquinho)
- João Bahia (Amélia Rodrigues)
- Braulina Lima (Aracatu)
- Alan Camilo (Nova Soure)
- Arnaldo Filho (Caem)
- Hugo de Leônidas (Inhambupe)
- Wilson Cardoso (Andaraí / Presidente da UPB)
“Essa é a renovação de um compromisso. O nosso projeto é meu, seu, é nosso. A Bahia é uma chama acesa e nós estamos preparados para iniciar essa missão”, afirmou Angelo.