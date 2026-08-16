Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Com apoio de 10 prefeitos, Angelo Almeida lança campanha à reeleição em Feira de Santana

Ato político reuniu deputados federais, secretários e lideranças de mais de 50 municípios

Redação
Por Redação
Angelo Almeida lança campanha à reeleição em Feira de Santana
Angelo Almeida lança campanha à reeleição em Feira de Santana - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O deputado estadual Angelo Almeida lançou oficialmente, neste domingo, 16, em sua cidade natal, Feira de Santana, a sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Com uma casa de eventos lotada por militantes e apoiadores, o ato ganhou dimensão regional ao reunir 10 prefeitos, vereadores e lideranças políticas representando mais de 50 municípios baianos.

Nascido e criado no município feirense, o parlamentar escolheu a terra natal para dar o pontapé inicial em sua jornada rumo ao novo mandato, acompanhado no palco por familiares, lideranças comunitárias e parlamentares de expressão estadual e nacional.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

BAHIA

Candidato ao Governo, Ronaldo Mansur dá início à campanha em Salvador
Candidato ao Governo, Ronaldo Mansur dá início à campanha em Salvador imagem

ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro chama Lula de "caloteiro da esperança" em 1º discurso
Flávio Bolsonaro chama Lula de "caloteiro da esperança" em 1º discurso imagem

ELEIÇÕES

Lula defende soberania e promete combater líderes de facções
Lula defende soberania e promete combater líderes de facções imagem

O ato de lançamento contou com o prestígio do presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, além da deputada federal Lídice da Mata e dos deputados federais Zé Neto e Jorge Solla. Representando o Governo do Estado, participaram a secretária da Saúde, Roberta Santana, e o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas.

Prefeitos presentes no Lançamento:

  • Dailton Filho (Madre de Deus)
  • Deusdedit Carvalho Rocha (Jacaraci)
  • Jocivaldo dos Anjos (Antônio Cardoso)
  • José Luiz dos Santos Reis (Tanquinho)
  • João Bahia (Amélia Rodrigues)
  • Braulina Lima (Aracatu)
  • Alan Camilo (Nova Soure)
  • Arnaldo Filho (Caem)
  • Hugo de Leônidas (Inhambupe)
  • Wilson Cardoso (Andaraí / Presidente da UPB)

“Essa é a renovação de um compromisso. O nosso projeto é meu, seu, é nosso. A Bahia é uma chama acesa e nós estamos preparados para iniciar essa missão”, afirmou Angelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Angelo Almeida campanha eleições 2026

Relacionadas

Mais lidas