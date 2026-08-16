Com apoio de 10 prefeitos, Angelo Almeida lança campanha à reeleição em Feira de Santana

Siga o A TARDE no Google

O deputado estadual Angelo Almeida lançou oficialmente, neste domingo, 16, em sua cidade natal, Feira de Santana, a sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Com uma casa de eventos lotada por militantes e apoiadores, o ato ganhou dimensão regional ao reunir 10 prefeitos, vereadores e lideranças políticas representando mais de 50 municípios baianos.

Nascido e criado no município feirense, o parlamentar escolheu a terra natal para dar o pontapé inicial em sua jornada rumo ao novo mandato, acompanhado no palco por familiares, lideranças comunitárias e parlamentares de expressão estadual e nacional.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ato de lançamento contou com o prestígio do presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso, além da deputada federal Lídice da Mata e dos deputados federais Zé Neto e Jorge Solla. Representando o Governo do Estado, participaram a secretária da Saúde, Roberta Santana, e o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas.

Prefeitos presentes no Lançamento:

Dailton Filho (Madre de Deus)

Deusdedit Carvalho Rocha (Jacaraci)

Jocivaldo dos Anjos (Antônio Cardoso)

José Luiz dos Santos Reis (Tanquinho)

João Bahia (Amélia Rodrigues)

Braulina Lima (Aracatu)

Alan Camilo (Nova Soure)

Arnaldo Filho (Caem)

Hugo de Leônidas (Inhambupe)

Wilson Cardoso (Andaraí / Presidente da UPB)

“Essa é a renovação de um compromisso. O nosso projeto é meu, seu, é nosso. A Bahia é uma chama acesa e nós estamos preparados para iniciar essa missão”, afirmou Angelo.