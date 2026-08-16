Candidato ao Governo, Ronaldo Mansur dá início à campanha em Salvador

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Morador do Nordeste de Amaralina desde a infância, Ronaldo Mansur (PSOL-REDE), 46 anos, iniciou a campanha eleitoral pelo Governo da Bahia no bairro onde foi criado.

Ao lado de militantes, lideranças partidárias e integrantes da chapa, o candidato participou de uma caminhada pela feira dominical, conversou com moradores e distribuiu panfletos.

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A atividade marcou os primeiros compromissos de Mansur neste início de campanha. Estiveram presentes a candidata a vice-governadora Meire Reis, o deputado estadual Hilton Coelho, o vereador Hamilton Assis e os candidatos ao Senado Marcelo Carvalho e Delliana Ricelli, além de outras lideranças.

Candidato relembra trajetória no bairro

Durante a caminhada, Mansur destacou sua relação com o Nordeste de Amaralina e afirmou que a escolha do local para iniciar a campanha está ligada à sua trajetória pessoal.

"Nasci em Alagoinhas, mas fui criado aqui no Nordeste de Amaralina, conhecendo a força, a resistência e os desafios do nosso povo. Muito importante fazer essa caminhada de inauguração da campanha eleitoral com essa comunidade, pois sabemos aquilo que representamos para a Bahia", disse Mansur.

A agenda reuniu integrantes dos dois partidos que compõem a candidatura e teve como principal atividade a circulação pela feira e o contato direto com moradores da região.

Agenda segue pelo Pelourinho e Barradão

Após a passagem pelo Nordeste de Amaralina, Mansur participa, durante a tarde, da 28ª edição da Caminhada Azoany. O cortejo começa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, e segue até a Igreja de São Lázaro e São Roque, na Federação.

O primeiro dia de campanha será encerrado com uma panfletagem no Estádio Barradão, antes da partida entre Vitória e Botafogo.

A programação reúne atividades de rua em diferentes pontos de Salvador e inclui a participação do candidato em eventos com circulação de público ao longo do dia.