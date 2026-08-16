No Oeste, ACM Neto abre campanha e promete atenção ao interior

O candidato ao governo do Estado, ACM Neto (União), afirmou neste domingo, 16, que, se eleito, fará uma gestão com maior presença no interior para dar atenção às demandas das regiões mais afastadas de Salvador.

A fala ocorreu em Carinhanha, no oeste do estado, onde o ex-prefeito da capital baiana deu o pontapé inicial à sua campanha ao Palácio de Ondina. No município, esteve ao lado do candidato a vice-governador, Zé Cocá (PP), e dos postulantes ao Senado, João Roma (PL) e o senador Angelo Coronel (Republicanos).

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“Eu quero que este seja o símbolo do que nós pretendemos construir para a Bahia a partir do próximo ano. Um governo voltado para o interior, um governo presente no Oeste”, afirmou ACM Neto.

“Peço a Deus que me dê a chance de ser governador para que, finalmente, o Oeste, depois de tantos anos, possa ter um governador atento aos problemas da região. Acima de tudo, um governador comprometido em buscar as soluções que o povo de Carinhanha e de toda esta região tanto precisa”, acrescentou.

Propostas para a saúde

Em discurso, o candidato também reforçou as propostas para a área da saúde, a exemplo do "Pix Saúde", com foco na ampliação da oferta de serviços especializados no interior para evitar que os moradores do Oeste precisem deixar a Bahia ou percorrerem longas distâncias para conseguir atendimento médico.

“As pessoas acabam tendo que ir para Brasília para conseguir um atendimento. Isso tem que acabar. A gente vai cuidar da saúde pública da Bahia para trazer novos hospitais, para ampliar os leitos de UTI, para garantir tratamento contra o câncer e outros tratamentos especializados aqui no Oeste”, garantiu.

“E quando não tiver uma vaga no hospital público e a pessoa correr risco de vida, vai vir o Pix Saúde, porque o governo vai ajudar a pagar o tratamento no hospital particular para salvar a vida das pessoas”, completou o ex-prefeito de Salvador.