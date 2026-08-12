Provão Bahia x Enem: entenda o que muda na proposta de ACM Neto

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Ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) se comprometeu com a população baiana a criar o “Provão Bahia”, um modelo de vestibular seriado para facilitar o ingresso de estudantes da rede pública no ensino superior, caso seja eleito nas eleições de outubro.

De acordo com o candidato, a iniciativa foi pensada para oferecer uma “porta de entrada mais justa para a faculdade” e integra a proposta de fortalecimento do ensino médio em tempo integral.

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“Agora é ensino médio integral, com projeto de vida para o jovem e uma porta de entrada justa pra faculdade. Educação que prepara pra vida, não só pra passar de ano”, afirmou Neto.

Como funcionaria o Provão Bahia?

A proposta prevê que os estudantes da rede pública estadual sejam avaliados durante os três anos do ensino médio, com a pontuação acumulada ao longo da trajetória escolar.

Entre os principais pontos estão:

Avaliação progressiva : realização de provas ao final de cada um dos três anos do ensino médio;

: realização de provas ao final de cada um dos três anos do ensino médio; Pontuação acumulada : a nota final será formada pelo desempenho obtido nas três etapas, e não por um único exame ao fim do ensino médio;

: a nota final será formada pelo desempenho obtido nas três etapas, e não por um único exame ao fim do ensino médio; Vagas exclusivas : a proposta prevê a reserva de vagas nas universidades públicas estaduais da Bahia para estudantes da rede pública estadual;

: a proposta prevê a reserva de vagas nas universidades públicas estaduais da Bahia para estudantes da rede pública estadual; Concorrência entre alunos da rede pública : nesse modelo, os estudantes das escolas estaduais disputariam essas vagas específicas entre si, sem concorrência direta com alunos da rede particular.

Provão Bahia x Enem: qual é a diferença?

Embora o Provão Bahia tenha a mesma finalidade geral do Enem, que é facilitar o acesso ao ensino superior, os dois modelos têm diferenças na forma de aplicação, no conteúdo cobrado, no público que disputa as vagas e no destino da seleção.

Enquanto o Enem é um exame único e anual, o Provão Bahia seria um vestibular seriado dividido em três etapas, com uma avaliação em cada ano do ensino médio.

Veja outras diferenças:

Conteúdo cobrado : no Enem, o estudante é avaliado sobre conteúdos de diferentes etapas do ensino médio. No Provão Bahia, a proposta é que cada prova avalie os conteúdos estudados naquele ano específico.

: no Enem, o estudante é avaliado sobre conteúdos de diferentes etapas do ensino médio. No Provão Bahia, a proposta é que cada prova avalie os conteúdos estudados naquele ano específico. Concorrência : o Enem é aberto a estudantes de diferentes redes de ensino e pode ser utilizado por candidatos de todo o país. No Provão Bahia, a proposta é que as vagas reservadas sejam disputadas exclusivamente por alunos da rede pública estadual.

: o Enem é aberto a estudantes de diferentes redes de ensino e pode ser utilizado por candidatos de todo o país. No Provão Bahia, a proposta é que as vagas reservadas sejam disputadas exclusivamente por alunos da rede pública estadual. Destino das vagas : a nota do Enem pode ser utilizada para concorrer a vagas em instituições de ensino superior de todo o país, inclusive por meio do Sisu. O Provão Bahia, segundo a proposta, seria voltado às universidades públicas estaduais da Bahia.

Modelo proposto por ACM Neto já é usado no Brasil

O Provão Bahia proposto por ACM Neto não seria um modelo inédito no país. A iniciativa é semelhante aos programas de avaliação seriada já adotados por instituições de ensino brasileiras.

Um dos exemplos mais conhecidos é o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB), onde o estudante realiza uma prova ao final de cada ano do ensino médio, com o desempenho acumulado nas três etapas para a seleção.