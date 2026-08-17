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ELEIÇÕES 2026

Lula decide faltar ao debate da Band e alega falta de igualdade

Campanha questionou convite a candidatos que não tem desempenho eleitoral

Ane Catarine
Por
Lula decide não participar de debate da Band
Lula decide não participar de debate da Band - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não participar do debate da TV Band marcado para o próximo domingo, 23. A campanha do petista alega que não há igualdade de condições para que Lula se defenda de ataques dos adversários durante o encontro.

Uma nova reunião para discutir o assunto será realizada nesta semana, segundo o jornal Folha de S.Paulo, mas a tendência é que a decisão seja mantida.

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Outro motivo apontado pela campanha de Lula é a presença de candidatos que, na avaliação dos petistas, não deveriam ter sido convidados com base nas regras eleitorais, como Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Segundo integrantes da campanha, um eventual “desconvite” aos dois poderia aumentar as chances de Lula participar do debate.

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Se Lula não for, Flávio também não vai

Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos mais bem avaliados nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República.

Sem a presença do petista, a campanha de Flávio também avalia não participar do debate.

Segundo aliados do senador, a estratégia é priorizar os encontros em que Lula estiver presente e evitar desgaste com outros presidenciáveis que não têm desempenho expressivo nas pesquisas.

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Tags

debate da Band eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula

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