Lula decide faltar ao debate da Band e alega falta de igualdade

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu não participar do debate da TV Band marcado para o próximo domingo, 23. A campanha do petista alega que não há igualdade de condições para que Lula se defenda de ataques dos adversários durante o encontro.

Uma nova reunião para discutir o assunto será realizada nesta semana, segundo o jornal Folha de S.Paulo, mas a tendência é que a decisão seja mantida.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro motivo apontado pela campanha de Lula é a presença de candidatos que, na avaliação dos petistas, não deveriam ter sido convidados com base nas regras eleitorais, como Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Segundo integrantes da campanha, um eventual “desconvite” aos dois poderia aumentar as chances de Lula participar do debate.

Se Lula não for, Flávio também não vai

Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos mais bem avaliados nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República.

Sem a presença do petista, a campanha de Flávio também avalia não participar do debate.

Segundo aliados do senador, a estratégia é priorizar os encontros em que Lula estiver presente e evitar desgaste com outros presidenciáveis que não têm desempenho expressivo nas pesquisas.