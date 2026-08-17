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ELEIÇÕES 2026

Na primeira semana de campanha, Lula e Flávio miram Minas Gerais

Estado é estratégico porque tem o segundo maior eleitorado do país

Ane Catarine
Por
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Evaristo Sa/AFP
Eleições 2026

Os dois candidatos à Presidência da República mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), escolheram Minas Gerais como um dos principais destinos na primeira semana oficial de campanha.

Flávio estará no estado já nesta segunda-feira, 17, enquanto Lula terá agenda em Belo Horizonte na próxima sexta-feira, 21.

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Minas Gerais tem o segundo maior eleitorado do país e, por isso, é um dos principais colégios eleitorais na disputa pela Presidência.

Confira a agenda dos candidatos no estado:

Flávio Bolsonaro

Flávio terá compromissos em Juiz de Fora e Belo Horizonte nesta segunda-feira. Pela manhã, participa de uma motociata em Juiz de Fora.

O percurso começa no aeroporto e termina na Praça da Estação, no centro da cidade, onde o candidato deve discursar em um carro de som.

A escolha do local tem um componente simbólico para a campanha, já que a Praça da Estação fica próxima ao ponto onde Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018.

À noite, Flávio segue para Belo Horizonte, onde participa do lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais.

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Lula

Na próxima sexta-feira, 21, Lula participa do lançamento de sua chapa em Belo Horizonte, com foco na candidatura do ex-prefeito Patrus Ananias (PT) ao governo de Minas.

A viagem deve ser a primeira parada do petista na campanha presidencial após o início oficial da disputa, em São Bernardo do Campo (SP).

Lula também tem previsão de retornar à capital mineira ainda em agosto. No dia 29, deve participar de um encontro nacional com mulheres, segmento que está entre os públicos priorizados pela campanha petista neste início da corrida eleitoral.

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Tags

campanha eleitoral eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula

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