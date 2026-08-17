Veja as propostas dos candidatos para a infraestrutura da Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A infraestrutura merece atenção em todo e qualquer plano de governo que se preze.O tema abrange uma série de áreas como transporte, saúde, educação, energia e saneamento básico, por exemplo e afeta diretamente a vida da população.

O portal A TARDE mostra as propostas sobre o assunto dos principais candidatos ao Governo da Bahia e revela agora as peculiaridades de cada programa.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto Jerônimo Rodrigues (PT) foca na continuidade de obras estruturantes, ACM Neto (União Brasil) pretende criar a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para viabilizar as várias propostas do seu plano de governo. Já Ronaldo Mansur (PSOL) foca na integração regional, sustentabilidade e garantia de direitos sociais. Veja as principais propostas para o setor.

Transporte

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Jerônimo Rodrigues

Sistema Rodoviário da Ponte Salvador-Itaparica: a principal meta do governador Jerônimo Rodrigues no âmbito da infraestrutura é o avanço na execução da obra. Orçada em cerca de R$ 11 bilhões, o projeto visa criar um novo vetor de desenvolvimento no estado;

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador: o governador pretende avançar na expansão da rede do modal alcançando novas áreas da cidade e viabilizar a construção do VLT Camaçari – Alagoinhas, em parceria com o Governo Federal;

Metrô: conclusão da implantação do Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, no trecho entre a Estação da Lapa e o Campo Grande;

FIOL: Viabilizar a ampliação das obras da FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) I e II e do Porto Sul, além de recuperar a malha da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA);

Rodovias: pavimentar e recuperar 4mil quilômetros de rodovias estaduais em todos os territórios e também viabilizar com o Governo Federal obras em diversas BRs, como a duplicação da BR-101 (Feira de Santana até a divisa com o ES) e da BR-242

ACM Neto

Ponte Salvador-Itaparica: o ex-prefeito de Salvador sugere uma auditoria técnica, financeira e jurídica logo na transição para eliminar dúvidas sobre o projeto da e definir cronogramas reais;

Transporte aquaviário: ACM Neto pretende implantar o Plano de Transporte Aquaviário de passageiros com linhas definidas e embarcações apropriadas (preferencialmente elétricas) para reativar a economia do Recôncavo e recuperação do Porto Fluvial de Juazeiro e reativação da Hidrovia do Rio São Francisco;

Estradas: cobrança rigorosa da União para solucionar gargalos em estradas como a BR-116 Sul e a BR-324 (Salvador-Feira).

Ronaldo Mansur

Modais Alternativos: o programa propõe agilizar o estímulo a alternativas ferroviárias, fluviais e metroviárias, além de melhorar sua logística;

Metrô: existe o compromisso de ampliar as obras do metrô de Salvador e Lauro de Freitas;

Integração Regional: planeja-se ampliar as ligações físicas da Bahia com o Sudeste e o Nordeste, que atualmente dependem essencialmente do transporte rodoviária;

Investimento Público: o plano prevê um programa de investimentos públicos para modernizar e ampliar a logística de transporte.

Energia e saneamento

Jerônimo Rodrigues

Linhas de Transmissão: o governo pretende concluir 6.000 km de linhas de transmissão para escoar a geração de energias renováveis;

Eletrificação: expansão da rede elétrica trifásica para propriedades rurais da agricultura familiar e ampliar a eletrificação rural;

Novas matrizes energéticas: incentivar plantas para produção de hidrogênio de baixo carbono, combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e corredores de abastecimento com gás natural e biometano.

ACM Neto, candidato a governador da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

ACM Neto

Energias renováveis: criação de infraestrutura para capturar o valor da geração eólica e solar dentro do estado, incluindo a produção de hidrogênio verde em Camaçari e monitoramento rigoroso da concessão da Coelba;

Combate às Perdas de Água: Estabelecimento de metas anuais para reduzir o desperdício de água tratada, que chega a 55% em Salvador;

Universalização do Saneamento: Alcançar as metas do Novo Marco Legal (99% de água e 90% de esgoto até 2033) por meio de investimentos públicos da Embasa/Cerb e parcerias público-privadas (PPPs).

Ronaldo Mansur

Matriz Energética: A proposta inclui a ampliação da oferta de energia através da diversificação da matriz, com foco na expansão de fontes renováveis a preços compatíveis com a realidade da população;

.Programas Sociais: Prevê a recuperação de programas como o Luz para Todos

. Gás de Cozinha: Criação de um programa de distribuição de gás para famílias de baixa renda, sendo gratuito para aquelas com renda per capita inferior a um salário mínimo

Defesa da Embasa: o programa manifesta oposição à privatização da Embasa e de outros serviços públicos estratégicos;

. Universalização: propõe garantir o direito à água e ao saneamento como responsabilidade do Estado, visando a utilização racional e sustentável dos recursos hídricos;

. Infraestrutura nas Periferias: Mansur defende um grande programa de investimento em urbanização de periferias e favelas, abrangendo especificamente redes de água e esgoto.

Digital

Jerônimo Rodrigues

Conectividade: onsolidar a Rede de Infovias e levar fibra óptica para todas as regiões do estado;

. Wi-Fi público: fortalecer o programa Conecta Bahia com internet livre em locais públicos

. Capacidade Computacional: modernizar data centers e estruturar ambientes de computação de alto desempenho para pesquisa e Inteligência Artificial.

Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL. - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Ronaldo Mansur

Acesso à Internet: o programa estabelece como dever do Estado a universalização do acesso à internet de qualidade, especialmente na rede pública e em todo o território baiano;

.Transformação: estimular a transformação digital e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico.

ACM Neto

Há no plano de governo algumas menções a expansão da internet gratuito nos municípios baianos, mas sem detalhes sobre o plano.

Social

Jerônimo Rodrigues

Saúde: construção de 5 novos hospitais e maternidades estaduais, além de expandir as Policlínicas Regionais com seis novas unidades;

Prevenção de Desastres: ampliar projetos de macrodrenagem e obras de contenção de encostas em áreas de risco

. Equipamentos Públicos: reformar os Centros Sociais Urbanos (CSU) e expandir a infraestrutura escolar com foco no tempo integral.

. ACM Neto

Educação: instituir o programa "Escola Digital" que prevê Wi-Fi em todas as salas e velocidade mínima de internet por aluno. Também propõe a modernização física das unidades com climatização, laboratórios e quadras

. Saúde: construção de novos hospitais regionais para descentralizar o atendimento

. Habitação: implementação do "Morar Melhor Bahia" e "Morar Melhor Rural", focados na reforma de casas precárias (até R$ 15 mil por família) e substituição de casas de taipa por alvenaria.

Ronaldo Mansur