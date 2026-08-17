PLANO
Veja as propostas dos candidatos para a infraestrutura da Bahia
O portal A TARDE mostra as propostas sobre o assunto das principais candidatura
A infraestrutura merece atenção em todo e qualquer plano de governo que se preze.O tema abrange uma série de áreas como transporte, saúde, educação, energia e saneamento básico, por exemplo e afeta diretamente a vida da população.
O portal A TARDE mostra as propostas sobre o assunto dos principais candidatos ao Governo da Bahia e revela agora as peculiaridades de cada programa.
Enquanto Jerônimo Rodrigues (PT) foca na continuidade de obras estruturantes, ACM Neto (União Brasil) pretende criar a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) para viabilizar as várias propostas do seu plano de governo. Já Ronaldo Mansur (PSOL) foca na integração regional, sustentabilidade e garantia de direitos sociais. Veja as principais propostas para o setor.
Transporte
Jerônimo Rodrigues
- Sistema Rodoviário da Ponte Salvador-Itaparica: a principal meta do governador Jerônimo Rodrigues no âmbito da infraestrutura é o avanço na execução da obra. Orçada em cerca de R$ 11 bilhões, o projeto visa criar um novo vetor de desenvolvimento no estado;
- Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador: o governador pretende avançar na expansão da rede do modal alcançando novas áreas da cidade e viabilizar a construção do VLT Camaçari – Alagoinhas, em parceria com o Governo Federal;
- Metrô: conclusão da implantação do Tramo IV da Linha 1 do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, no trecho entre a Estação da Lapa e o Campo Grande;
- FIOL: Viabilizar a ampliação das obras da FIOL (Ferrovia de Integração Oeste-Leste) I e II e do Porto Sul, além de recuperar a malha da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA);
- Rodovias: pavimentar e recuperar 4mil quilômetros de rodovias estaduais em todos os territórios e também viabilizar com o Governo Federal obras em diversas BRs, como a duplicação da BR-101 (Feira de Santana até a divisa com o ES) e da BR-242
ACM Neto
- Ponte Salvador-Itaparica: o ex-prefeito de Salvador sugere uma auditoria técnica, financeira e jurídica logo na transição para eliminar dúvidas sobre o projeto da e definir cronogramas reais;
- Transporte aquaviário: ACM Neto pretende implantar o Plano de Transporte Aquaviário de passageiros com linhas definidas e embarcações apropriadas (preferencialmente elétricas) para reativar a economia do Recôncavo e recuperação do Porto Fluvial de Juazeiro e reativação da Hidrovia do Rio São Francisco;
- Estradas: cobrança rigorosa da União para solucionar gargalos em estradas como a BR-116 Sul e a BR-324 (Salvador-Feira).
Ronaldo Mansur
- Modais Alternativos: o programa propõe agilizar o estímulo a alternativas ferroviárias, fluviais e metroviárias, além de melhorar sua logística;
- Metrô: existe o compromisso de ampliar as obras do metrô de Salvador e Lauro de Freitas;
- Integração Regional: planeja-se ampliar as ligações físicas da Bahia com o Sudeste e o Nordeste, que atualmente dependem essencialmente do transporte rodoviária;
- Investimento Público: o plano prevê um programa de investimentos públicos para modernizar e ampliar a logística de transporte.
Energia e saneamento
Jerônimo Rodrigues
- Linhas de Transmissão: o governo pretende concluir 6.000 km de linhas de transmissão para escoar a geração de energias renováveis;
- Eletrificação: expansão da rede elétrica trifásica para propriedades rurais da agricultura familiar e ampliar a eletrificação rural;
- Novas matrizes energéticas: incentivar plantas para produção de hidrogênio de baixo carbono, combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e corredores de abastecimento com gás natural e biometano.
ACM Neto
- Energias renováveis: criação de infraestrutura para capturar o valor da geração eólica e solar dentro do estado, incluindo a produção de hidrogênio verde em Camaçari e monitoramento rigoroso da concessão da Coelba;
- Combate às Perdas de Água: Estabelecimento de metas anuais para reduzir o desperdício de água tratada, que chega a 55% em Salvador;
- Universalização do Saneamento: Alcançar as metas do Novo Marco Legal (99% de água e 90% de esgoto até 2033) por meio de investimentos públicos da Embasa/Cerb e parcerias público-privadas (PPPs).
Ronaldo Mansur
- Matriz Energética: A proposta inclui a ampliação da oferta de energia através da diversificação da matriz, com foco na expansão de fontes renováveis a preços compatíveis com a realidade da população;
- .Programas Sociais: Prevê a recuperação de programas como o Luz para Todos
- .Gás de Cozinha: Criação de um programa de distribuição de gás para famílias de baixa renda, sendo gratuito para aquelas com renda per capita inferior a um salário mínimo
- Defesa da Embasa: o programa manifesta oposição à privatização da Embasa e de outros serviços públicos estratégicos;
- .Universalização: propõe garantir o direito à água e ao saneamento como responsabilidade do Estado, visando a utilização racional e sustentável dos recursos hídricos;
- .Infraestrutura nas Periferias: Mansur defende um grande programa de investimento em urbanização de periferias e favelas, abrangendo especificamente redes de água e esgoto.
Digital
Jerônimo Rodrigues
- Conectividade: onsolidar a Rede de Infovias e levar fibra óptica para todas as regiões do estado;
- .Wi-Fi público: fortalecer o programa Conecta Bahia com internet livre em locais públicos
- .Capacidade Computacional: modernizar data centers e estruturar ambientes de computação de alto desempenho para pesquisa e Inteligência Artificial.
Ronaldo Mansur
- Acesso à Internet: o programa estabelece como dever do Estado a universalização do acesso à internet de qualidade, especialmente na rede pública e em todo o território baiano;
- .Transformação: estimular a transformação digital e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico.
ACM Neto
Há no plano de governo algumas menções a expansão da internet gratuito nos municípios baianos, mas sem detalhes sobre o plano.
Leia Também:
Social
Jerônimo Rodrigues
- Saúde: construção de 5 novos hospitais e maternidades estaduais, além de expandir as Policlínicas Regionais com seis novas unidades;
- Prevenção de Desastres: ampliar projetos de macrodrenagem e obras de contenção de encostas em áreas de risco
- .Equipamentos Públicos: reformar os Centros Sociais Urbanos (CSU) e expandir a infraestrutura escolar com foco no tempo integral.
.ACM Neto
- Educação: instituir o programa "Escola Digital" que prevê Wi-Fi em todas as salas e velocidade mínima de internet por aluno. Também propõe a modernização física das unidades com climatização, laboratórios e quadras
- .Saúde: construção de novos hospitais regionais para descentralizar o atendimento
- .Habitação: implementação do "Morar Melhor Bahia" e "Morar Melhor Rural", focados na reforma de casas precárias (até R$ 15 mil por família) e substituição de casas de taipa por alvenaria.
Ronaldo Mansur
- Moradia Popular: propõe um programa massivo de acesso à moradia e a promoção de produção habitacional por autogestão, utilizando terrenos ou edifícios públicos da União ou privados abandonados;
- .Urbanização Integrada: investimento em infraestrutura urbana deve ser universalizado e articulado com outras políticas públicas (educação, saúde, lazer) dentro dos territórios.