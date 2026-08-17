ELEIÇÕES
PCO lança candidatura ao governo da Bahia aos '45 do 2º tempo'
Partido terá único nome feminino encabeçando chapa
O Partido da Causa Operária lançou no último dia de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, no sábado, 15, o nome para a disputa do governo da Bahia nas eleições de outubro.
A escolhida para a missão foi Maria Bona, natural de São Paulo, única mulher candidata ao Executivo. Com a escolha, a Bahia volta a ter uma postulante do gênero feminino após oito anos; a última foi Célia Sacramento, em 2018.
Estreante em eleições
Candidata ao governo da Bahia, Maria Bona é estreante em eleições, de acordo com dados divulgados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Maria Bona escolheu Zé Ricardo, também do PCO, como vice da sua chapa. O partido ainda terá um candidato ao Senado: Marcelo Millet, que disputou o governo da Bahia pela mesma sigla em 2022.
Candidatos ao governo da Bahia em 2026
A Bahia terá seis candidatos ao governo nas eleições de outubro. Atual governador, Jerônimo Rodrigues (PT) tentará a reeleição ao lado de Geraldo Júnior (MDB), seu vice.
A lista de candidatos é a seguinte:
- Jerônimo Rodrigues (PT);
- ACM Neto (União Brasil);
- Ronaldo Mansur (Psol);
- Maria Bona (PCO);
- José Estevão (DC);
- Ariel Capistrano * (DC);
- Aroldo Félix (UP).
* Ariel Capistrano e José Estevão, ambos do DC, registraram candidaturas. A decisão final caberá ao TSE