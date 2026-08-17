Pablo Marçal alega equívoco em declaração de bens bilionária ao TSE

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O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) protocolou o pedido de registro da candidatura à Presidência da República junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O valor total do patrimônio apresentado na prestação de contas, contudo, gerou divergências, já que o próprio pré-candidato declarou à imprensa que as informações repassadas contêm erros e que solicitou a retificação formal junto ao órgão competente.

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Apesar de confirmar o desacordo nos dados enviados, o empresário não detalhou qual seria o montante exato.

Valor declarado no TSE

No relatório inicial do TSE constava uma declaração de R$ 7,4 bilhões. O número difere de disputas anteriores, uma vez que na eleição municipal de 2024, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo, Marçal informou possuir R$ 193.503.058,17 — montante que já correspondia ao dobro do valor informado em seu registro de 2022.

De acordo com Marçal os dados apresentados à plataforma da Justiça Eleitoral, a quase totalidade do montante de R$ 7,4 bilhões (cerca de R$ 7 bilhões) estaria alocada em aplicações de renda fixa.

A documentação listava ainda R$ 80 milhões referentes a uma cota de 80% de participação na empresa Aviation, classificada como uma holding de instituições não financeiras.

A validação definitiva de registros de candidatura depende do julgamento dos requisitos legais e do exame de eventuais inelegibilidades por parte da Justiça Eleitoral.