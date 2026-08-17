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Flávio Bolsonaro cancela agenda em cidade onde pai sofreu facada

Motociata e discurso previstos para esta segunda-feira, 17, em Juiz de Fora (MG)

Yuri Abreu
Por
Flávio Bolsonaro, candiato à Presidência da República
Flávio Bolsonaro, candiato à Presidência da República - Foto: Evaristo Sá/AFP
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, cancelou a agenda de campanha prevista para esta segunda-feira, 17, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A programação incluía uma motociata e um discurso no centro da cidade.

Segundo a campanha, o cancelamento ocorreu por “questões meteorológicas e falta de teto para decolagem”. O compromisso em Belo Horizonte, onde Flávio participa do lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, está mantido.

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Juiz de Fora tem relação com a trajetória política da família Bolsonaro. Foi no município que o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, sofreu um atentado a faca durante um ato de campanha nas eleições de 2018.

A agenda prevista para esta segunda-feira começaria no Aeroporto Francisco Álvares de Assis, conhecido como Aeroporto da Serrinha. De lá, Flávio participaria de uma motociata até a Praça da Estação, no centro de Juiz de Fora, onde faria um discurso em um carro de som.

Ameaça contra Flávio

Na semana passada, a Polícia do Senado Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra um suspeito de publicar ameaças nas redes sociais contra Flávio Bolsonaro.

Segundo informações divulgadas sobre o caso, o homem teria publicado a frase “Dessa vez, deixa comigo”, acompanhada de emojis de facas. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Primeiro ato de campanha

A campanha presidencial de Flávio Bolsonaro começou oficialmente no domingo, 16, conforme o calendário eleitoral. O primeiro compromisso ocorreu no Rio de Janeiro, com um comício na Praia de Copacabana.

Durante o evento, o candidato também reproduziu um áudio de Jair Bolsonaro direcionado aos apoiadores.

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