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DEU RUIM

Pé frio? Flávio Bolsonaro é vaiado na derrota do Vasco por 3 a 0

Candidato à Presidência da República ouviu gritos de "onde está o Vorcaro"

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, candidato ao governo do RJ pelo PL
Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, candidato ao governo do RJ pelo PL - Foto: Divulgação/PL
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O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), foi vaiado no jogo do Vasco — seu time do coração — na derrota por 3 a 0 para o Santos, em partida disputada no domingo, 17, pelo Campeonato Brasileiro.

O liberal deixou o estádio de São Januário, local da partida, justamente após o terceiro gol do time de Neymar. Escoltado por agentes da Polícia Federal, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu de forma discreta, sem parar para cumprimentar torcedores ou falar com a imprensa.

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Flávio Bolsonaro foi vaiado durante o jogo do Vasco
Flávio Bolsonaro foi vaiado durante o jogo do Vasco - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

Em alguns momentos durante a partida, torcedores do time carioca chegaram a gritar: 'Onde está o Vorcaro?' em direção à cabine onde ele estava.

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Candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) fez o primeiro discurso da campanha eleitoral neste domingo, 16. Em um comício na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o senador teceu críticas ao principal concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a fala, o filho de Jair Bolsonaro chamou o petista de "caloteiro da esperança" e, além disso, homenageou o pai e prometeu realizar um "tesouraço" referente a corte nos impostos, burocracia e corrupção.

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Flávio Bolsonaro santos vasco

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