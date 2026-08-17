Sabatina A TARDE: Rui Costa aborda metas na educação, apoio a municípios e futuro político

Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil, não se vê na disputa pela sucessão do presidente Lula (PT). Na sabatina realizada pelo Grupo A TARDE nesta segunda-feira, 17, a qual ele foi o último candidato ao Senado a passar pela sequência de perguntas, Rui disse que a possibilidade de ser o mandatário da nação nunca passou pela sua cabeça, embora seu nome apareça entre as possibilidades do PT em 2030.

No entanto, ele falou que também nunca pensou em ser governador da Bahia, cargo que ocupou entre os anos de 2015 e 2022. Segundo ele, ser eleito governador ou presidente é uma missão, e também se trata da “combinação de uma constelação para acontecer”.

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Isso não é programado, mas não é uma obsessão para mim. Eu nunca pensei em ser governador da Bahia, como não passa em minha cabeça ser presidente da República. São circunstâncias Rui Costa, candidato ao Senado

Ele avalia que se um dia for convocado para uma disputa ao posto máximo da República, estaria apto para assumir o desafio.

“Graças a Deus eu tive a oportunidade de ocupar o cargo mais importante da Esplanada e o saldo disso ser extremamente positivo, evidente que eu apanhei muito e se apanha às vezes dos supostos amigos do que dos adversários. Eu me considero preparado para o Senado e para qualquer função pública”, afirmou.

A entrevista foi conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O repórter Cássio Moreira, da editoria de Política do portal A TARDE, e o cientista político, Cláudio André, também participaram do encontro.

Ásia como modelo na educação

Durante a sabatina, Rui Costa afirmou que o Brasil deve colocar metas na educação para melhorar não apenas os índices do setor, também para proporcionar ainda mais desenvolvimento ao país.

Rui durante sabatina em A TARDE. - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Para ele, é preciso fazer o que países como a China e a Coreia do Sul fizeram, que fizeram altos investimentos no segmento e agora estão colhendo os frutos.

"O Brasil deve universalizar o acesso às creches e à educação infantil. Eu comparo que a educação é como construir uma casa: se ela for construída sem fundação, ela pode até cair. A Coreia do Sul e a China, até 50 anos atrás, tinham economias mais frágeis que a nossa, e o Brasil acabou ficando para trás, já que não fixou metas de longo prazo. Precisamos pegar os recursos públicos e aplicar em atividades afins", defendeu.

Desenvolvimento econômico para o Nordeste

Rui Costa fez uma análise sobre a concentração histórica de investimentos no Sudeste e os obstáculos para levar desenvolvimento econômico para o Nordeste. Ele defendeu uma atuação mais forte do Governo Federal para reduzir as desigualdades regionais e tornar outras áreas do país mais atrativas para investimentos privados.

Na avaliação de Rui, a concentração econômica em estados como São Paulo criou, ao longo das décadas, uma vantagem competitiva que dificulta a distribuição dos investimentos pelo território nacional. Para o candidato, a redução das desigualdades depende de uma mudança na lógica de distribuição dos investimentos e citou os incentivos fiscais utilizados pelos estados nordestinos para atrair empresas.

"E o Nordeste, eu diria assim, se virou nos 30, com incentivos fiscais, que acabam agora em 2027, para atrair investimentos. E, portanto, é preciso ter uma lógica de prioridade nacional, de descentralização do investimento, porque, pela lógica microeconômica, ou seja, a partir da decisão de cada empresa, ela vai fazer uma conta simples: onde eu tenho o maior lucro, onde eu tenho o maior retorno? Se o maior retorno for em São Paulo, ela tenderá a botar o investimento dela em São Paulo. Você gosta ou não, a gente queira ou não", analisou.

Veja a sabatina completa:

Próximas sabatinas

A partir de terça-feira, 18, o Grupo A TARDE dará início às sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia. As entrevistas acontecem até a próxima quinta-feira, 20, sempre às 10h: